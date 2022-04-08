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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقامت زوجة مصرية شابة دعوى أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بتاع بنات ومغير اسمه وشكله على الفيس ويخفي رمز الواي فاي".

وكشفت الزوجة في دعواها أنها تعرَّفت على زوجها عن طريق إحدى أقاربها، ونشأت بينهما صداقة تحولت مع مرور الوقت إلى قصة حب، انتهت بالزواج.

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عروس مصرية تطلب الخلع في شهر العسل .. يخفي رمز الواي فاي

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لم تجد الزوجة خلال فترة التعارف والخِطبة خطأ في تصرفات شريك حياتها، بالإضافة لخضوعه لاختبارات عدة من أهلي، حتى تم الزفاف وسافرنا لقضاء شهر العسل في الاسكندرية، وفقًا للدعوى.

وأضافت لاحظت على زوجي عدم النظر للستات والخجل الموجود في عينه يجعلني لا أشعر بالغيرة من كل ستات الدنيا.. بعد أيام بدأ الكلام في تفاصيل لا تعنيه وأمرني بغلق حسابي على الفيسبوك"، موضحة أنهما خلال إقامتهما بمنزله بالإسكندرية يقوم بإخفاء رمز الواي فاي ويطالبني بترك الهاتف المحمول، وفق ما نشره موقع مصراوي.

وقالت العشرينية إن تصرفات زوجها دفعتها لإنهاء "شهر العسل" والعودة لمنزل أسرتي بعد معرفة سبب يجعلني لا أريد المعيشة معه، وعندما واجهته بسلوكه قام بطردها للشارع، مشيرة إلى أنه انشغل في كلامه على النت ونسي هاتفه مفتوحا وعرفت أنه صاحب حساب مستعار على الفيس للتقرب من البنات.

غادرت منزل الزوجية إلى أسرتها وطلبت الطلاق لكن زوجها رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة طالبة خلعه وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.