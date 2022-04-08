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صنعاء - ميسرا اسماعيل - غالبًا ما يسمى فيتامين د بفيتامين أشعة الشمس، وهو له دور مهم في الحفاظ على الصحة، فيمكن أن يؤدي نقصه إلى مشاكل صحية متعددة بما في ذلك انخفاض المناعة.

كان فيتامين (د) يعتبر علاجًا لـ "الكساح"، وهو مرض يصيب العظام في مرحلة الطفولة، فتم الكشف عن أهمية فيتامين (د) كمغذٍّ، ونحن نعلم الآن أنه يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة عظامنا، وتقليل القلق وتعزيز المناعة بشكل عام.

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ظهور هذه العلامات في جسمك تدل على أنك تعاني من نقص حاد في فيتامين " د " ... إليك المأكولات التي تعوض عنك نقص هذا الفيتامين الضروري

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يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف عظامك والتشوهات، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وضعف العضلات والخمول، فتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي الصادرة عن جمعية الغدد الصماء إلى أن الأشخاص الذين لا يعانون من نقص فيتامين (د) من المحتمل أن يتعرضوا لعدوى أقل حدة بـ COVID-19.

وفي إطار ذلك نستعرض فيما يلي بعض العلامات المبكرة لنقص فيتامين د، وفقًا لموقع timesofindia.

-البدانة

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من نقص في فيتامين (د) لأن الخلايا الدهنية تمنع إطلاق فيتامين (د) في الجسم.

-مشاكل في الكبد والكلى

يمكن أن تكون الأمراض المتعلقة بالكلى والكبد علامة على نقص فيتامين د. وهذا يشير إلى أنه لا يتوفر ما يكفي منه ليتم تحويله إلى مصدر للتغذية والطاقة للجسم.

-آلام العضلات والعظام

يمكن أن يكون الضعف والألم في العظام والعضلات وتشوهات المفاصل وآلام الظهر المزمنة من الأعراض الشائعة لفيتامين د.

-الخمول

إذا كنت تتناول طعامًا صحيًا وتستريح جيدًا وما زلت تشعر بالكسل والإرهاق في كثير من الأحيان، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص فيتامين د.

-تقلبات المزاج

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين (د) في الجسم إلى التوتر والقلق، مما قد يؤدي إلى تغيرات متكررة في المزاج.

-المصادر النباتية الشائعة لفيتامين د

حليب الصويا المدعم والفطر والحبوب المدعمة وعصير البرتقال المدعم واللبن الزبادي والتوفو وأشعة الشمس وحليب الأرز المدعم هي بعض المصادر النباتية الشائعة لفيتامين د.

-المصادر غير النباتية الشائعة لفيتامين د

يعتبر سمك السلمون وزيت كبد الحوت والتونة المعلبة وصفار البيض من المصادر الشائعة لمصادر فيتامين د غير النباتية.

-مكملات فيتامين د

يمكن أيضًا تناول مكملات فيتامين (د) لزيادة تناولك لفيتامين (د)، خاصةً إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، ولتعزيز امتصاص فيتامين د، يوصى بتناول مكمل فيتامين د مع الوجبة، الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور مفيدة بشكل خاص في زيادة امتصاص فيتامين د في مجرى الدم.

حسب إحدى الدراسات، فإن الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين د 3 مع وجبة غنية بالدهون كان لديهم 32 في المائة من مستويات فيتامين د في الدم بعد 12 ساعة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا وجبة خالية من الدهون.