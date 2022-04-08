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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شجرة الزيتون هي شجرة مباركة، عرفت منذ الأزل بفوائدها العظيمة للإنسان، ولطالما اشتهرت بفوائد ثمارها وزيتها، لكن ماذا عن أوراقها؟

وجد أن هناك علاقة قوية ما بين خلاصة ورق الزيتون وعلاج بعض المشكلات الطبية.

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أوراق نباتية رخيصة تخفض الضغط وتقلل الكولسترول وتنظم مستويات السكر في الدم وتخفف أعراض السكري بشكل فوري

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إن مستخلص أوراق الزيتون قد يحوي مجموعة من المركبات النباتية الفعالة في علاج عدد من المشكلات الصحية، وهذا ما يجعله فعالًا ومفيدًا جدًا، ويفضل جعله ضمن قائمة الأطعمة اليومية، وفقا لموقع ويب طب.

فوائد ورق الزيتون

1. خفض ضغط الدم ومستويات الكولسترول السيء

تساعد خلاصة ورق الزيتون على خفض ضغط الدم إذا استعملت بانتظام، كما تحتوي على مواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل.

أثبت دراسة قدرة مستخلص أوراق الزيتون على التقليل من مستويات الكولسترول السيء بالجسم، وبالتالي منع تراكم الدهون في داخل الأوعية الدموية.

تساعد خلاصة ورق الزيتون عمومًا على خفض فرص الإصابة بالعديد من أمراض جهاز الدوران، مثل: الجلطات، ومرض الشريان التاجي.

2. تنظيم مستويات سكر الدم

أثبت دراسة أن من فوائد ورق الزيتون قدرته على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم مستويات سكر الدم.

لذا من الممكن استخدام خلاصة ورق الزيتون للسيطرة على سكري الدم لمرضى السكري أو حتى للوقاية من مرض السكري.

3. الوقاية من السرطان

لخلاصة ورق الزيتون العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، الأمر الذي تربطه الكثير من الأبحاث بالوقاية من السرطانات المختلفة.

كما أن لمضادات الأكسدة الموجودة في ورق الزيتون قدرة على إبطاء وتيرة نمو الأورام السرطانية.

4. تحسين وظائف الدماغ

من فوائد ورق الزيتون الهامة القدرة على محاربة الأمراض العصبية المختلفة، مثل: مرض باركنسون، والزهايمر.

وأحيانًا قد توصف مكملات خلاصة ورق الزيتون للتعافي بعد السكتة الدماغية، أو من أي ضرر اخر يصيب الدماغ، أو لتقليل فرص حصول أمراض الدماغ مجددًا مع المرضى.

5. تحسين الهضم

وجدت أن لخلاصة ورق الزيتون قدرة على تحسين عمليات الهضم عمومًا، والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك.

والسبب في ذلك يعود لأن خلاصة ورق الزيتون تساعد على إعادة التوازن لبكتيريا الأمعاء، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على الهضم وبشكل ملحوظ.

6. تسكين الألم

من فوائد ورق الزيتون أن له خصائص تساعده على تسكين الآلام عبر تثبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة.

ويتم استعمال خلاصة ورق الزيتون أحيانًا لتسكين آلام المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، والآلام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات.

7. تحسين وتيرة عمليات الأيض

لخلاصة ورق الزيتون خصائص مميزة حارقة للدهون، وذلك بسبب قدرتها على تحفيز إنتاج الأدرينالين وهرمونات أخرى، الأمر الذي يزيد من سرعة عمليات الأيض ويزيد من حرق الدهون في الجسم.

8. تعزيز صحة جهاز المناعة

بسبب الخصائص المضادة للأكسدة التي تمتلكها أوراق الزيتون فإن تناول خلاصة أوراق الزيتون بانتظام يساعد على التخفيف من عمليات الأكسدة الضارة في الجسم، مما يقلل من الضغط المفروض على جهاز المناعة للدفاع عن الجسم وحمايته.

9. علاج الإصابة بالهربس

تعد خلاصة أوراق الزيتون وصفة شائعة لعلاج فيروس الهربس بشكل طبيعي، إذ أثبتت دراسة وجود مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب التي يمتلكها ورق الزيتون تساعد على منع الفيروس من الانتشار إلى الخلايا المجاورة، والتخفيف من أعراض المرض بشكل فوري.