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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خل التفاح ليس مشروبًا لذيذًا ، لكن تناول نسخة مخففة يوميًا يوفر خمس فوائد صحية مفاجئة.

خل التفاح (ACV) عبارة عن سائل يتم صنعه عن طريق خلط التفاح المسحوق مع الخميرة والسكر وتخميرها لصنع الكحول. تضاف Acetobacter ، وهي بكتيريا ، لإنتاج حمض الأسيتيك. حمض الخليك هو المكون الرئيسي الذي يجعل خل التفاح مشروبًا صحيًا مفيدًا. قد لا يكون له طعم أو رائحة أكثر جاذبية ، ولكن دمج المشروب في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحسن صحتك بطرق ملحوظة. تحدث موقع Express.co.uk مع الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت لاكتشاف الفوائد الصحية الخمس المفاجئة لتناول خل التفاح يوميًا.

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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح يوميًا .. معجزة ربانية

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خل التفاح ليس علاجًا سحريًا لأي مرض ، ولكن ثبت أنه فعال في تحسين بعض الحالات في عدد من الدراسات.

لا يوجد أيضًا حل سريع للصحة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات فوائد خل التفاح ، ولكن المشروب يمكن أن يفيدك بعدة طرق.

حذر الدكتور لي: "لا تعتمد فقط على خل التفاح. كل تلك العوامل الأخرى ، مثل الأكل الصحي ، وممارسة التمارين البدنية بانتظام ، هي الدعامة الأساسية للصحة الجيدة.

"إذا لم تحصل على هذه الأمور بالشكل الصحيح ، فمن غير المرجح أن يفيد خل التفاح صحتك.

"فوائد خل التفاح في إنقاص الوزن صغيرة وقد لا ترى أي فرق لمدة 12 أسبوعًا على الأقل.

"اختر منتجًا عضويًا غير مصفى وعالي الجودة وقم بتخفيفه بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب كبير من الماء أو جرب أقراص خل التفاح.

"ومع ذلك ، يعتبر خل التفاح علاجًا طبيعيًا آمنًا ، والذي إذا تم تناوله بشكل صحيح ، إلى جانب تقييد السعرات الحرارية وممارسة الرياضة ، يمكن أن يساعدك على تحقيق فقدان الوزن الأمثل من بين أمور أخرى."

فيما يلي خمس فوائد صحية للمشروب الحامض ، وفقًا للدكتور لي.

درء الأمراض التي تهدد الحياة

الخل له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادات الأكسدة ضرورية لصحة جيدة لأنها تحيد الجزيئات الخطرة التي تسمى الجذور الحرة.

قال الدكتور لي: "يتم إنتاج الجذور الحرة كل يوم كجزء من التمثيل الغذائي الطبيعي ولكنها تسبب تلف الحمض النووي.

"إنها مرتبطة بتطور أمراض القلب والسكري والسرطان."

لذلك ، فإن تناول خل التفاح يمكن أن يساعد في منع هذه الأمراض التي تهدد الحياة.

وأضاف الدكتور لي: "خل التفاح قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان لأنه يزيد من معدل موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا) للخلايا السرطانية الجديدة في الأمعاء الدقيقة والفم."

فقدان الوزن

يدعي المؤثرون في اللياقة البدنية أن جرعة من خل التفاح يوميًا ستساعدك على إنقاص الوزن ، لكن معظم الأبحاث حول خل التفاح وفقدان الوزن أجريت على الحيوانات ، مع عدد قليل نسبيًا من الدراسات البشرية.

ومع ذلك ، كان لبعضها نتائج واعدة ولخل التفاح العديد من التأثيرات المحددة التي يعتقد أنها تؤدي إلى فقدان الوزن.

أظهرت العديد من الدراسات البحثية التي أجريت على البشر أن خل التفاح يقلل الشهية ، ويحسن الشبع ، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ، ويضعف ترسب الدهون وتخزينها.

قال الدكتور لي: "في دراسة واحدة عام 2018 ، تم تصنيف 39 شخصًا يعانون من السمنة بشكل عشوائي على 30 مل من خل التفاح يوميًا أو مجموعة مراقبة لمدة 12 أسبوعًا.

اتبعت المجموعتان أيضًا نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية وكانت النتائج مشجعة للغاية.

"أظهرت مجموعة ACV فقدانًا مرحبًا لوزن الجسم ، وانخفاض أكبر في مؤشر كتلة الجسم ، وانخفاض أكبر في محيط الخصر ، وانخفاض مؤشر السمنة الحشوية (VAI) وانخفاض الشهية."

خفض الكوليسترول

يجعلك ارتفاع الكوليسترول أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية ، لأن المادة الدهنية في دمك يمكن أن تسد الأوعية الدموية.

إلى جانب تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية ، وممارسة الرياضة بشكل أكبر ، والإقلاع عن التدخين ، وتقليل تناول الكحول ، يمكن أن يساعد خل التفاح في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

قال الدكتور لي: "في دراسة أجريت عام 2018 ، كان متوسط ​​الانخفاض في إجمالي الكوليسترول لدى الأشخاص الذين تناولوا خل التفاح لمدة 12 أسبوعًا 5.1 مجم / ديسيلتر ، مقارنة بـ 3.05 مجم / ديسيلتر للمجموعة الضابطة."

يمكن أن يرفع خل التفاح أيضًا البروتين الدهني عالي الكثافة ، وهو "الكوليسترول الجيد" الذي نحتاجه جميعًا.

وأضاف الدكتور لي: "كان متوسط ​​الزيادة في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة 2.95 ملجم / ديسيلتر في مجموعة خل التفاح مقارنة بـ 0.68 ملجم / ديسيلتر في المجموعة الضابطة."

قلة الرغبة الشديدة

إذا كنت تحاول تناول طعام أكثر صحة ، حتى لو لم يكن تركيزك على فقدان الوزن ، فمن المفيد أن تكون قادرًا على التحكم في رغباتك الشديدة.

يمكن أن يساعد خل التفاح في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر أو الوجبات السريعة ، خاصةً عند شربه قبل الوجبة أو في الصباح.

قال الدكتور لي: "يمكن أن يمنحك خل التفاح تحكمًا أفضل في جلوكوز الدم لديك.

"إن شرب الخل قبل تناول الأطعمة النشوية يقلل الارتفاع الطبيعي في مستويات السكر في الدم والذي يحدث بشكل طبيعي بعد تناول الوجبة مباشرة."

علاوة على ذلك ، يؤخر خل التفاح في إفراغ المعدة وهو عندما يفرغ جسمك كمية الجلوكوز الكبيرة بعد تناول وجبة.

قال الدكتور لي: "مع الاستجابة الصحية للأنسولين ، يتم الحفاظ على مستوى الذروة من الجلوكوز عند الحد الأدنى.

يتسبب خل التفاح في إفراغ المعدة بشكل أبطأ ، مما يعني ارتفاع مستويات الجلوكوز بشكل أبطأ.

عندما يحدث هذا ، هناك انخفاض طفيف في ذروة مستوى الجلوكوز في الدم ، وكذلك انخفاض طفيف في إنتاج الأنسولين.

"هذا يعني أيضًا أنك تشعر بالشبع لفترة أطول وتقل احتمالية إصابتك بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة."

المصدر: إكسبريس