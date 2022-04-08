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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بعدم استقرار مستويات السكر في الدم. يمكن لمشروب بسيط أن يخفض "بشكل ملحوظ" مستويات السكر في الدم خلال 30 دقيقة من الاستهلاك.

داء السكري من النوع 2 هو طريقة جسمك لإخبارك أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا. الأنسولين ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم. عندما تكون مستويات السكر في الدم غير منظمة ، فإنها ترتفع. يعمل هذا كمحفز لمجموعة من المضاعفات الخطيرة.

لحسن الحظ ، يمكنك تقليد تأثيرات الأنسولين عن طريق اتخاذ قرارات غذائية معقولة.

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المشروب المعجزة الذي أثبت قدرته على خفض نسبة السكر في الدم في غضون أقل من ساعة

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تم الترويج لعناصر معينة بسبب براعتها في خفض نسبة السكر في الدم.

على الرغم من أنه قد لا يبدو فاتح للشهية بشكل مفرط ، فإن تناول الخل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.



هذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة نشرت في مجلة Nature .

سعى الباحثون إلى التحقيق في إمكانات مكملات الخل كوسيلة لخفض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) لوجبة الخبز.

يصنف GI الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات وفقًا لتأثيرها على مستويات السكر في الدم. الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض لها تأثير واضح على نسبة السكر في الدم وبالتالي لها معدل مرتفع على مؤشر السكر في الدم.

قام الباحثون أيضًا بتقييم التأثير المحتمل للاستجابة للجرعة للخل على مستويات السكر في الدم.

شارك اثنا عشر متطوعًا سليمًا وأجريت الاختبارات في التغذية التطبيقية وكيمياء الأغذية ، جامعة لوند ، السويد.

تم تقديم ثلاثة مستويات من الخل مع جزء من خبز القمح الأبيض يحتوي على 50 جرامًا من الكربوهيدرات المتوفرة كوجبة إفطار بترتيب عشوائي بعد صيام ليلة كاملة.

تم استخدام الخبز الذي يتم تقديمه بدون خل كمقارنة.

تم أخذ عينات الدم خلال 120 دقيقة لتحليل الجلوكوز والأنسولين. تم قياس الشبع بمقياس تصنيف شخصي.

ولاحظ الباحثون "لوحظ وجود علاقة كبيرة بين الجرعة والاستجابة في 30 دقيقة لجلوكوز الدم واستجابات الأنسولين في الدم".

علاوة على ذلك ، كان تصنيف الشبع مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بمستوى حمض الأسيتيك ، مما يعني أنه كلما زاد استهلاك الخل ، زاد شعورك بالشبع.

وكتب الباحثون: "أدى أعلى مستوى من الخل إلى انخفاض كبير في استجابة الجلوكوز في الدم عند 30 و 45 دقيقة ، واستجابة الأنسولين في 15 و 30 دقيقة".

وأشاروا إلى أن المستويات المنخفضة والمتوسطة من الخل قللت أيضًا من نسبة الجلوكوز لمدة 30 دقيقة واستجابة الأنسولين لمدة 15 دقيقة بشكل كبير.

نصائح عامة لخفض نسبة السكر في الدم

بالإضافة إلى الأكل الصحي ، تساعد التمارين البدنية على خفض مستوى السكر في الدم.

وفقًا لـ NHS ، يجب أن تهدف إلى 2.5 ساعة من النشاط في الأسبوع.



"يمكنك أن تكون نشطًا في أي مكان طالما أن ما تفعله يجعلك تنفد."

قد يكون هذا:

مشي سريع

يصعد الدرج

القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة أو البستنة.

"إن فقدان الوزن (إذا كنت تعاني من زيادة الوزن) سيجعل من السهل على جسمك خفض مستوى السكر في الدم ، ويمكن أن يحسن ضغط الدم والكوليسترول ،" تلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

المصدر: اكسبريس