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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هزت واقعة صادمة الرأي العام في السعودية، الخميس، بعد أن اعتدى طالب في المرحلة الثانوية على معلمه في الشارع وسحله أمام زملائه.

وتصدر هاشتاج “#طالب_يعتدي_على_معلم” قائمة تريند “تويتر” في السعودية، وتناقلوا الفيديو الذي يرصد نية الطالب المبيتة للاعتداء على معلمه.

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حادثة صادمة تهز الرأي العام في السعودية.. طالب يسحل معلمه في الشارع أمام زملائه - فيديو

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وأظهر الفيديو أن الطالب كان يقف في منتصف الشارع رافعًا ثيابه ومستعدًا للمضاربة مع معلمه، وتحدث معه أقل من دقيقة قبل أن ينهال عليه بالضرب المبرح.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء في السعودية، وسط مطالبات من المغردين بالقبض على الطالب والمصور والمشاركين وتوقيع العقوبات النظامية بحقهم.

جدير بالذكر أن “وزارة التعليم السعودية” أكدت أن أي اعتداء جسدي على أي من منسوبيها بجميع فئاتهم يستوجب العقوبة الجنائية والتي تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة المالية مليون ريال أبو بهما معًا.