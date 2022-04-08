نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفاجئ جميع السعوديين بطريقة سلامه على أمير المدينة المنورة الأكبر منه سنًّا وضجة على مواقع التواصل (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى المدينة المنورة، وأسلوب التحية الذي قام به عند التقائه بأمير المدينة، الأمير فيصل بن سلمان.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، والذي يظهر ولي العهد السعودي وهو يقوم بتقبيل كتف الأمير فيصل مع محاولته التقاط يده ليقبلها إلا أن أمير المدينة سحب يده، حتى لا ينحني ولي العهد على يديه إكراما له، مما أشار إليه الناشطون بأن هذا التواضع يعكس العلاقة بين أفراد الأسرة الحاكمة بالمملكة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

المشروب المعجزة الذي أثبت قدرته على خفض نسبة السكر في الدم في غضون أقل من ساعة

حادثة صادمة تهز الرأي العام في السعودية.. طالب يسحل معلمه في الشارع أمام زملائه - فيديو

عصير طبيعي " يمنع " تراكم الكوليسترول الضار في الدم و" يحميك " من خطر الإصابة بالنوبات القلبية!

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفاجئ جميع السعوديين بطريقة سلامه على أمير المدينة المنورة الأكبر منه سنًّا وضجة على مواقع التواصل (فيديو)

القرنفل على الريق .. 8 فوائد سحرية ومعجزة ربانية لجسدك لو عرفتها لما تخليت عنها (طريقة التحضير)

ضع قدميك داخل إناء فيه الخل والملح لمدة 15 دقيقة فقط.. وشاهد النتيجة المذهلة بنفسك " معجزة ربانية "

مشروب معجزة يخفض نسبة السكر في الدم خلال دقائق بسرعة أذهلت الأطباء.. تعرف عليه

لن تصدق ماذا يحدث إذا وضعت وسادة بين ساقيك أثناء النوم!.. 4 أسباب هامة توجب عليك فعل ذلك

ظهور هذه العلامتان على الجلد والمناطق السفلية فإن نسبة الكوليسترول في الدم مرتفعة جدًا

إذا رأيت هذه الأحلام في المنام فهي بشرى سارة باقتراب رزق وفير ينتظرك

ظهور هذه العلامة على الجلد تدل على احتمال الإصابة بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة!

ارتفاع نسبة الكوليسترول يسبب أمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.. إليك الأطعمة التي تخفض مستوياته الضارة

هذا ما سيحدث إذا أضفت ”ملعقة كبيرة من الملح“ على الفازلين..! (شاهد النتائج بنفسك)

4 علامات يتجاهلها الكثيرون وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم .. تعرف عليها الآن بشكل عاجل

أوراق هذه النبتة الرخيصة منشط طبيعي قوي يغنيك عن الفياجرا.. إذا تناولتها قبل ممارسة العلاقة الزوجية فابحث لك عن زوجة ثانية من الآن

عشبة سحرية تتحكم في الجلوكوز الضار وإنقاص الوزن وتنزيل مستوى الضغط وتستخدم لعلاج السرطان

من هو الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. معلومات مهمة لا تعرفها عن الرئيس اليمني الجديد

عاجل : أول تعليق من علي محسن الأحمر بعد إعفائه من منصبه وتشكيل المجلس الرئاسي .. وهذا ما قاله عن هادي و محمد بن سلمان

توكل كرمان تفاجئ الجميع بهذا التعليق على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة العليمي

القرنفل والحليب.. أسرار خلطة سحرية لعلاج العقم وحل مشاكل الشعر.. إليكم الطريقة الصحيحة لاستخدامها

مشروب بسيط ينشط عمل البنكرياس ويضخ الأنسولين اللازم لخفض نسبة السكر في الدم .. إليك طريقة التحضير

علامات على الأرداف والركبتين والمرفقين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم .. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوآن

مشروب الكمون قبل النوم يسيطر على مستويات السكر في الدم وفوائد سحرية أخرى يحتاجها جميع الرجال والنساء

وعلق المغرد محمد بن فهد: “هذا الشي في جميع الأسرة الحاكمة الاحترام وتقدير الأكبر سناً مهما علت المناصب، كان الملك فهد رحمه الله، يقبل رأس ابن أخيه الأمير عبد الله الفيصل، هذا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير محمد بن سلمان وصل صباح اليوم إلى المدينة المنورة، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة.