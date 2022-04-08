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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المفاهيم الشائعة أننا نحتاج فقط إلى الوسائد لنريح رؤوسنا عليها، ولكن في الواقع، هناك المزيد من الفوائد لهذه الوسائد الناعمة التي ننام عليها.

ويمكن للنوم مع وضع وسادة بين ساقيك أن يساعد جسمك بطرق متعددة، فضلا عن النوم بشكل أفضل، حسب ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

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لن تصدق ماذا يحدث إذا وضعت وسادة بين ساقيك أثناء النوم!.. 4 أسباب هامة توجب عليك فعل ذلك

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1- يحسن الدورة الدموية في الجسم:

يساعد وضع وسادة بين ساقيك في تسهيل تدفق الدم في جسمك، حيث إنه يزيل الضغط عن الأوردة ويسهل الدورة الدموية، ما يساعد أعضائك على العمل بشكل صحيح وحتى تعزيز نظام المناعة لديك، ويمكن أن يساعدك أيضًا في تخفيف آلام الدوالي.

2- يمنع الشخير:

وفقًا للخبراء، فإن النوم على جانبك الأيسر هو أفضل وضع لك إذا كنت تعاني من الشخير، ولكن بما أن النوم على جانب واحد يمكن أن يضغط على ظهرك وفخذك، فمن المستحسن وضع وسادة بين ساقيك حتى تتمكن من الاسترخاء.

3- يساعد في تقليل الضغط الواقع على ركبتيك:

إذا كان ألم الركبة غالبا ما يبقيك مستيقظا في الليل، فربما حان الوقت لبدء النوم مع وضع وسادة بين ساقيك، حيث تساعدك الوسادة على الاسترخاء وتخفيف الألم، وإذا كنت تنام على ظهرك ، ضع الوسادة تحت ركبتيك ، أو إذا كنت تنام على جانبك ، فحاول وضعها بين ركبتيك.

4- يساعدك على الحفاظ على وضع النوم الصحيح:

يؤدي النوم بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بجسمنا أكثر مما ندرك ويمكن أن يسبب آلام الظهر والفخذ والمفاصل، ويعد النوم مع وضع وسادة بين ساقيك يقلل الضغط على أسفل الظهر والعمود الفقري، وإذا كنت تنام على ظهرك، فإن وضع وسادة صغيرة أسفل عمودك الفقري قد يساعدك أيضا في الحفاظ على محاذاة جسمك في وضع جيد.

المصدر: مصراوي