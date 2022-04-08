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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا ينتج عن وجود كمية عالية من الكوليسترول في الدم عادةً أي أعراض واضحة. ومع ذلك ، إذا كانت المستويات "مرتفعة" إلى ما بعد ذلك ، فلا يمكن للجسم أن يساعد في الكشف عن خطأ ما.

أكدت WebMD أن إحدى العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن مستويات الكوليسترول في الدم بعيدة عن متناول اليد يمكن رصدها على الجلد ، وغالبًا ما تظهر على المرفقين والمفاصل والأوتار والركبتين والقدمين أو الأرداف. تُعرف هذه النتوءات الناعمة الصفراء باسم الورم الأصفر ، وهي عبارة عن رواسب من الدهون تبرز من خلال الجلد. قال خبراء في مستشفى وينشستر إن علامات "التشويه التجميلي" يمكن أن يصل حجمها إلى ثلاث بوصات.

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ظهور هذه العلامتان على الجلد والمناطق السفلية فإن نسبة الكوليسترول في الدم مرتفعة جدًا

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يمكن أن تكون الأورام الزانثية ، التي يمكن أن تبدو برتقالية في بعض الأحيان ، حساسة عند اللمس أو تسبب الحكة أو مؤلمة.

تأتي الكتل بأشكال مختلفة ، لكنها يمكن أن تختفي بمجرد اتخاذ خطوات لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.



يجب أن تشمل التغييرات خفض كمية الدهون التي تستهلكها في نظامك الغذائي وتناول الأدوية للمساعدة في التحكم في مستويات الكوليسترول.

هناك خيارات أخرى لإزالة الورم الأصفر ، مثل الجراحة ، أو استخدام المواد الكيميائية ، أو التبخير بالليزر.

ومع ذلك ، إذا لم تقلل مستويات الكوليسترول لديك ، فمن المحتمل أن تعود.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعرض حياتك للخطر ، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

علامة أخرى على ارتفاع الكوليسترول المرتفع ، كما أشار WebMD ، تشمل العجز الجنسي.

وأوضح الموقع الصحي "عند الرجال ، قد يكون سبب العجز الجنسي هو الشرايين المتأثرة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".

أوضح الخبراء في NHS أن العجز الجنسي - الذي يحدث في المناطق السفلى - هو مصطلح آخر لوصف مشاكل الانتصاب.

يتضمن ذلك صعوبة الانتصاب أو الحفاظ عليه ، والذي لا ينتج عن:

ضغط عصبي

التعب

قلق

شرب الكثير من الكحول.

من الأفضل مناقشة أي حوادث متكررة من العجز الجنسي مع طبيبك.

إذا كان السبب هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، يحدث العجز الجنسي بسبب تضيق الأوعية الدموية في القضيب.

من أجل علاج العجز الجنسي الناجم عن ارتفاع الكوليسترول ، من المرجح أن يصف لك الطبيب العقاقير المخفضة للكوليسترول.

ما هي العقاقير المخفضة للكوليسترول؟

العقاقير المخفضة للكوليسترول هي أدوية موصوفة للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة التي قد تسبب آثارًا جانبية قليلة جدًا.

قد تشمل الآثار الجانبية: الإسهال ، أو الصداع ، أو الشعور بالغثيان. ومع ذلك ، فهي فعالة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، سينصحك طبيبك بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

المصدر: إكسبريس