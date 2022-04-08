ظهور هذه العلامة على الجلد تدل على احتمال الإصابة بمرض خبيث قد يؤدي للوفاة المفاجئة!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تشمل أعراض نوبة القلب صعوبة في التنفس وألمًا في الصدر وشعورًا غامرًا بالقلق. ولكن قد تكون أيضًا عرضة لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب المميت وأعراض أمراض القلب إذا ظهرت هذه العلامة على جلدك. هل تغير لون بشرتك؟.

النوبات القلبية هي حالات طبية طارئة خطيرة تتطلب عناية فورية من الطبيب. قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة - أو احتشاء عضلة القلب - إذا لاحظت تغيرات طفيفة في لون بشرتك ، فقد تم الادعاء.

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تحدث النوبات القلبية بسبب نقص الدم الذي يصل إلى القلب.

بدون وجود دم كافٍ ، يمكن أن يتضرر القلب بشدة - وقد يهدد الحياة.

يمكن أن تكون النوبة القلبية أيضًا أحد أعراض أمراض القلب التاجية ، حيث تتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين ، مما يحد من كمية الدم التي تصل إلى القلب.

قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية إذا ظهرت عليك بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك.

قد يبدو تغير اللون مشابهًا عندما تكون باردًا بشكل خاص.

قد تجد أن أصابع قدميك تتحول إلى اللون الأزرق ؛ حالة تعرف باسم "متلازمة اصبع القدم الأزرق".

قد يكون سببها انسداد في الأوعية الدموية ، بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

قد يؤدي الانسداد إلى نقص الأكسجين الذي يتم نقله حول الجسم ، مما يزيد لاحقًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وأضافت: "يمكن أن تظهر علامات التحذير على بشرتك وأظافرك ، ولهذا قد يكون طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك هو أول طبيب يلاحظ أنك مصاب بمرض في القلب".

"إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه ، يمكنك أيضًا العثور على علامات التحذير من أمراض القلب على جلدك وأظافرك.

"عندما تكون شديد البرودة ، يمكن أن يتحول لون بشرتك إلى اللون الأزرق [أو الأرجواني].

"إذا كانت منطقة من بشرتك زرقاء [أو أرجوانية] عندما تكون دافئًا ، فقد يكون ذلك علامة على عدم حصول الدم على كمية كافية من الأكسجين.

في هذه الأثناء ، قد تكون أيضًا عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية إذا بدأت في إخراج عدد أقل من البراز عن المعتاد.

قد يكون الإمساك بسبب عدد مرات الذهاب إلى المرحاض أقل من المعتاد.

عادة ما يكون الإمساك مصحوبًا ببراز أكثر صلابة وصلابة ، مما يؤدي عادةً إلى إجهاد عند استخدام المرحاض.

يزيد الإجهاد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي لاحقًا إلى نوبة قلبية.

تشمل أعراض النوبة القلبية الأكثر شيوعًا ألمًا شديدًا في الصدر ، وألمًا منتشرًا في ذراعك ، وشعورًا مفاجئًا بدوار شديد.

ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة.

إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن سيقلل من فرص تراكم الدهون في الشرايين.

إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص تعرفه ، قد تكون مصابًا بنوبة قلبية ، فمن الضروري أن تتصل بالرقم 999 على الفور.

المصدر: ديلي اكسبرس