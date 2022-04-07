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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبب في حدوث مرض السكر

مقاومة الأنسولين تحدث عند عدم حصول الجسم على الكمية الكافية من الجلوكوز.

تناول وجبات متتالية بشكل خاطئ يعطي إشارة خاطئة للبنكرياس يجعله يضخ المزيد من الأنسولين و من هنا تبدأ المشكلة.

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مشروب بسيط ينشط عمل البنكرياس ويضخ الأنسولين اللازم لخفض نسبة السكر في الدم .. إليك طريقة التحضير

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البنكرياس لا يتوقف بشكل مفاجئ فيبدأ بإعطاء إنذارات والتي تكون إما على شكل سمنة وسطية أو كرش متدلي أو صداع دائم.

فهذه كلها إشارات على حدوث خلل في البنكرياس تصل إلى عدم استيعاب الجسم وضعف كفاءة البنكرياس لإعطاء الأنسولين اللازم.

السكري

وصفة لعلاج مرض السكري

حتى نمنع الإصابة بمرض السكر وضبط عمل البنكرياس، توجد وصفة بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة وهي القرنفل والشاي الأخضر والبردقوش.

فكل هذه المكونات تحتوي على العديد من الفوائد، فإن القرنفل يعمل كمضاد للالتهاب وأيضاً يعمل على حرق الدهون.

الشاي الأخضر يساعد في عملية الهضم وبالتالي يمنع حدوث تخمرات في المعدة والأمعاء والتي قد تزيد من تناول الوجبات وتزيد من ضح الأنسولين.

البردقوش له صفة مميزة ورائعة فهو يعمل على تحفيز هرمون DHEA وهو هرمون يعمل على حرق دهون البطن.

إن من أول وأهم علامات مقاومة الانسولين هي السمنة الوسطية وهذا الخليط يمنع حدوثها ويمنع حدوث الكرش المتدلي.

أيضاً يوقف هذا الخليط مقاومة الأنسولين وبالتالي فإن البنكرياس يضخ الأنسولين عند الحاجة ويتوقف عند انتهاء عملية الهضم وذلك بمساعدة الشاي الأخضر.

1. غلي مقدار عشر قطع من مسمار القرنفل أو ملعقة صغيرة من مطحون القرنفل وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر وملعقة صغيرة من مسحوق البردقوش.

2. يتم تناولها مباشرة بعد كل وجبة وذلك بحسب عدد الوجبات حتى يحرق الدهون ويُسرع عملية الهضم.

أكدت إحدى الدراسات أن الشاي الأخضر مهم بشكل كبير لمرضى السكر وذلك لاحتوائه على مادة البوليفينول وهي أحد مضادات الأكسدة والتي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وضبط ضغط الدم.