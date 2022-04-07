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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو حالة مخادعة تمهد الطريق بصمت لاعتلال الصحة. يقوم بذلك من خلال المساهمة في تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يؤدي في النهاية إلى توقف تدفق الدم. عندما تصبح الشرايين مسدودة بشكل تدريجي ، قد يحدث الورم الأصفر مما يسبب تغيرات غير عادية في الأرداف أو الركبتين أو المرفقين.

يتكون الدم من عناصر مختلفة ، بما في ذلك الأكسجين والمغذيات والدهون التي تؤدي أدوارًا محددة. لكن بعض الدهون ، مثل البروتين الدهني منخفض الكثافة ، ضارة لأنها تتجمع على البطانة الداخلية للشرايين ، مما يتسبب في زيادة سُمكها بمرور الوقت. إذا تُركت دون علاج ، فقد تترتب على ذلك نتائج صحية خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتات الدماغية.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يجعل تدفق الدم سميكًا ويؤثر على التدفق الطبيعي للدم في الأعصاب ويسبب الوخز.

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علامات على الأرداف والركبتين والمرفقين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم .. تعرف عليها الآن قبل فوات الأوآن

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يمكن أن تتكون كتل دهنية تحت الجلد ، والتي يمكن أن تظهر في اليدين والقدمين.

تُعرف هذه الكتل الدهنية باسم الورم الأصفر ويمكن أن تختلف في الحجم ، من حجم العنب وصولًا إلى حجم رأس الدبوس.

قال ماونت سيناي إن الأورام الزانثومية شائعة ، خاصة بين كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم (الدهون).

وتابع الموقع الصحي: "الورم Xanthomas تختلف في الحجم. بعضها صغير جدًا.

والبعض الآخر أكبر من ثلاث بوصات (7.5 سم) في القطر.

"قد تظهر في أي مكان من الجسد. لكنها تظهر غالبًا على المرفقين أو المفاصل أو الأوتار أو الركبتين أو اليدين أو القدمين أو الأرداف ".

علاج

إذا كنت تعاني من مرض يسبب زيادة نسبة الدهون في الدم ، فقد يساعد علاج الحالة في تقليل تطور الورم الأصفر.

إذا كان النمو يزعجك ، فقد يقوم مزودك بإزالته عن طريق الجراحة أو بالليزر.

ومع ذلك ، قد يعود الورم الأصفر بعد الجراحة.

تشمل العلاجات الأخرى للورم الأصفر الجراحة بالليزر ، أو العلاج الكيميائي بحمض ثلاثي كلورو أسيتيك.

يمكن أن يعود نمو الورم الأصفر بعد العلاج ، لذلك لا تعالج هذه الطرق بالضرورة الحالة.

من العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع الكوليسترول أن تكون أصابع اليدين والقدمين مؤلمة.

يُعتقد أن سبب الألم هو تراكم الكوليسترول في أوعية الساقين واليدين.

من الأعراض الأخرى المرتبطة بهذه الحالة بشكل شائع الإحساس بالوخز في أصابع القدمين والأصابع.

كيفية إدارة ارتفاع الكوليسترول

يبدأ التخلص من دهون الدم الضارة من الجسم بالحد من تناول الدهون غير الصحية ، والتي تكون عادةً مشبعة أو غير مشبعة.

ولكن يمكن أيضًا أن يؤدي إجراء إضافات غذائية صحية إلى نتائج واعدة.

يمكن أن يؤدي استهلاك ما بين خمسة إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا إلى تقليل الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ.

وذلك لأن الألياف القابلة للذوبان تتحول إلى مادة هلامية أثناء الهضم ، مما يسمح لها بالارتباط بالجزيئات الدهنية وسحبها خارج الجسم مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.