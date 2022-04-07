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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة حول العالم، وانسداد الشرايين سبب رئيسي للأزمات القلبية، لذلك يعتبر الكشف المبكر عنه أمراً حيوياً.

ويمكن إجراء تغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية لعلاج انسداد الشرايين وضمان عدم تكراره، لذلك قم بمراقبة الأعراض التالية والتي يخبرك جسمك من خلالها عن وجود انسداد ولو بسيط:

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انتبه جيدًا.. إذا ظهرت هذه العلامات في الرقبة أو الساقين فأنت مصاب بأمراض القلب وانسداد الشرايين

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* الصلع المتوسط والكامل مؤشر يضاعف احتمال الوفاة بسبب انسداد الشرايين.

* تجعّد صوان الأذن خاصة المنطقة السفلى منه أحد الأعراض الصامتة على وجود انسداد في شرايين القلب.

* ألم عضلة الساق عند المشي إشارة على وجود انسداد في شرايين الساق خاصة إذا كان الإنسان مدخناً.

* ألم الفك والذي يمتد إلى الرقبة من علامات انسداد شرايين القلب خاصة لدى النساء، لكن على الرجال الانتباه له أيضاً.

* قد تكون أوجاع أسفل الظهر ذات صلة بانسداد الشرايين وليس تعب عضلات الظهر فقط.