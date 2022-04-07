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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نحرص عند قدوم شهر رمضان على تحضير المشروبات الرمضانية لنروى عطشنا ونعوض أجسامنا عما فقدته من السوائل خلال الصيام، لكن هناك كثير من الناس لا يستطيعون أن يتناولوها لانها تؤثر بشكل سلبي عليهم وعلى حالتهم الصحية، وهم مرضى السكر والضغط اللذان يشكلان شريحة كبيرة من المجتمع. لذلك سنوضح المشروبات التى تناسب مرضى السكر والضغط ولا تضرهم وتكون مفيدة لهم وتشعرهم بالإرتواء وتحافظ على نسبة توازن السكر وضغط الدم لديهم. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: 3 عصائر ممنوع الاقتراب منها.. ماذا يجب أن يشرب مرضى السكر والضغط في رمضان؟ واقعة تهز دولة عربية.. عريس ييلغ من العمر 103 سنوات يتزوج للمرة الثالثة ويقيم حفل زفاف وسط دهشة الجميع! طعام حلال نهى النبي محمد (ص) عن أكله في رمضان .. ما هو؟ مفاجأة مزلزلة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية لن تصدق ماذا سيحدث عندما تقوم بتعطيل هذه الميزة أثناء استخدام YouTube.. شاهد الخطوات والنتيجة المذهلة بنفسك إذا لاحظت هذه العلامة في البطن وأنت في المرحاض فهي دليل على تجلّط بالدم.. تواصل بالطبيب فورًا فضيحة مزلزلة لـ رامز موفي ستار .. غادة عادل تعترف بكل صراحة وتفضح فبركة مقالب رامز جلال الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن آل سعود فاكهة رخيصة الثمن حل سحري للربو وتفتيت حصوات الكلى.. لا تتركها خصوصا في رمضان المبارك تحذير طبي خطير.. علامات تظهر في العين تدل على تليف الكبد وحالات صحية خطيرة 3 أكلات رمضانية تساعد الطلبة على قوة التركيز وصفاء الذهن وسرعة التذكّر تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة ماساوية لـ فنانة مصرية شهيرة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها .. شاهد المفاجأة من تكون؟؟ السعودية .. حقيقة إصدار أمر ملكي بتعطيل الدراسة في رمضان وتقديم إجازة عيد الفطر سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك علامة على يديك وقدميك تدل على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك .. لا تستهين بها وتعرف عليها الآن مشروب خارق لتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى ولو كانت مثل الحجار والقضاء على جرثومة المعدة ومشاكل الإمساك نهائيًا (طريقة التحضير) عشبة إذا وضعتها في كوب شاي وتناولته قبل النوم فإنها تعالج الأرق وتخلصك من الاضطرابات والتوتر وتمنع توقف التنفس أثناء النوم بالنسبة لـ مريض السكر فيجب عليه تحضير مشاريب خاصة به في رمضان بعد الإفطار؛ لأن المشروبات أو العصائر التى تحتوي على كميات كبيرة من السكر تضر صحته وترفع سكر الدم لمستويات عالية، وبعدها يحدث هبوطا فى سكر الدم بشكل مفاجئ، وبالتالي سيسبب خمولا للجسم والشعور بالتعب. ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

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