نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مفاجأة مزلزلة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - علمت "بوابة أخبار اليوم"، من مصادر مطلعة بأن المهندس علي أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة السعودية في طريقه إلى العودة لمصر، مؤكدا بأن طائرة قد أقلعت منذ قليل به للعودة إلى مصر.

وأفرجت منذ قليل، السلطات المعنية في السعودية عن المهندس علي أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة بحكم قضائي، ومن المقرر أن يغادر مساء اليوم من المملكة متجهًا إلى مطار أسوان ليصل البلاد.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

طعام حلال نهى النبي محمد (ص) عن أكله في رمضان .. ما هو؟

مفاجأة مزلزلة بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

لن تصدق ماذا سيحدث عندما تقوم بتعطيل هذه الميزة أثناء استخدام YouTube.. شاهد الخطوات والنتيجة المذهلة بنفسك

إذا لاحظت هذه العلامة في البطن وأنت في المرحاض فهي دليل على تجلّط بالدم.. تواصل بالطبيب فورًا

فضيحة مزلزلة لـ رامز موفي ستار .. غادة عادل تعترف بكل صراحة وتفضح فبركة مقالب رامز جلال

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبدالرحمن آل سعود

فاكهة رخيصة الثمن حل سحري للربو وتفتيت حصوات الكلى.. لا تتركها خصوصا في رمضان المبارك

تحذير طبي خطير.. علامات تظهر في العين تدل على تليف الكبد وحالات صحية خطيرة

3 أكلات رمضانية تساعد الطلبة على قوة التركيز وصفاء الذهن وسرعة التذكّر

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة ماساوية لـ فنانة مصرية شهيرة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها .. شاهد المفاجأة من تكون؟؟

السعودية .. حقيقة إصدار أمر ملكي بتعطيل الدراسة في رمضان وتقديم إجازة عيد الفطر

سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك

علامة على يديك وقدميك تدل على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك .. لا تستهين بها وتعرف عليها الآن

مشروب خارق لتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى ولو كانت مثل الحجار والقضاء على جرثومة المعدة ومشاكل الإمساك نهائيًا (طريقة التحضير)

عشبة إذا وضعتها في كوب شاي وتناولته قبل النوم فإنها تعالج الأرق وتخلصك من الاضطرابات والتوتر وتمنع توقف التنفس أثناء النوم

وجاء قرار السلطات السعودية بعد تخفيف محكمة استئناف جدة بالمملكة منذ 4 أشهر، الحكم على المهندس علي أبو القاسم من 25 عامًا إلى 8 سنوات وغرامة 50 ريالاً، وذلك لتورطه في ترويج مخدرات، وانتظر الكثيرون من متابعي قضية المهندس، ابن محافظة أسوان، خروجه خاصة بعد تخفيف الحكم وشموله بالعفو بقضاء ربع المدة.