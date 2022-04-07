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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت حلقة الفنانة غادة عادل، في برنامج الفنان رامز جلال «رامز موفي ستار»، حالة كبيرة من الجدل، بعد عرضها اليوم الأربعاء 6 أبريل، والخامس من شهر رمضان.

وتسبب اعتراف غادة عادل، خلال برنامج مقالب رامز جلال، في صحة ما أثير حول فبركة الحلقات ومعرفة الضيوف بالمقلب مسبقا قبل الذهاب لتصويره.

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فضيحة مزلزلة لـ رامز موفي ستار .. غادة عادل تعترف بكل صراحة وتفضح فبركة مقالب رامز جلال

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واعترفت غادة عادل، في الحلقة أنها مرت بوعكة صحية قبل تصوير الحلقة، وكان تاريخ هذه الوعكة هو 6 مارس الماضي، ما يؤكد أن «غادة» قامت بتصوير المقلب بعد هذا التاريخ.

وتزامنا مع وعكة غادة عادل الصحية -في الأول من مارس الماضي- قام المستشار مرتضى منصور، بفضح مقالب رامز جلال، وكشف أن حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل طلب جواز السفر لتصوير حلقة «رامز موفي ستار»، وهو ما يؤكد أن الضيوف يعلمون بالمقلب قبل السفر.

مرتضى منصور يفضح مقالب رامز جلال

وفي 13 مارس الماضي، قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الفريق لن يقف على رئيس نادي ولا لاعب.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أبو جبل استمر لمدة 10 أيام يتصل عليا وعلى أمير لكي يحصل على جواز سفره"، لافتا: "كنت أفكر أنه يريد جواز السفر لكي يسافر السعودية للتعاقد مع أحد الأندية، لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال".

وأوضح مرتضي منصور أن الزمالك كان عنده مبارتين مهمتين وأبو جبل عايز جواز السفر علشان يعمل حلقة مع رامز جلال"، مؤكدأً أن كل اللي طالعين في برنامج رامز جلال عارفين أنهم رايحين مقلب".

وأكد: "أبو جبل كلمني وكلم أمير علشان يأخذ جواز السفر، ولما سألناه قال إني عندي حلقة مع رامز جلال"، معقبا: "عيب على رامز وبرنامجه، بيمثلوا على الناس وكل دي أفلام".

غادة عادل في برنامج رامز جلال

حلت الفنانة غادة عادل ، ضيفا على الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

ودخلت الفنانة غادة عادل في حالة من الذهول بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلب رامز موفي ستار، قبل أن تقوم بمحاولة ضرب رامز جلال بعنف.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.