نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية .. حقيقة إصدار أمر ملكي بتعطيل الدراسة في رمضان وتقديم إجازة عيد الفطر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مصادر سعودية حقيقة إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتقديم إجازة عيد الفطر وتعطيل الدراسة في رمضان.

ونفت “هيئة مكافحة الإشاعات” الأنباء المتداولة عن استجابة الملك سلمان لمناشد الطلاب والطالبات بتقديم إجازة عيد الفطر.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

السعودية .. حقيقة إصدار أمر ملكي بتعطيل الدراسة في رمضان وتقديم إجازة عيد الفطر

سم قاتل.. انتبه لا تخلط هذه الفواكة والخضروات مع بعضها مهما يكون السبب فالنهاية وخيمة على حياتك وحيات أسرتك

علامة على يديك وقدميك تدل على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك .. لا تستهين بها وتعرف عليها الآن

مشروب خارق لتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى ولو كانت مثل الحجار والقضاء على جرثومة المعدة ومشاكل الإمساك نهائيًا (طريقة التحضير)

عشبة إذا وضعتها في كوب شاي وتناولته قبل النوم فإنها تعالج الأرق وتخلصك من الاضطرابات والتوتر وتمنع توقف التنفس أثناء النوم

الكمون والليمون.. خلطة سحرية لعلاج فقر الدم الأنيميا وتنشيط عمل الكبد والجهاز المناعي ومعالجة التهابات البول ومشاكل الكلى (طريقة التحضير)

مستشارة أسرية سعودية توجه نصيحة «هامة» لزوجات المدخنين: ابتعدن عنهم في نهار رمضان لهذا السبب!

4 علامات في الرجلين يتجاهلها الكثير من الناس ولا يعلمون أنها تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير!

فاكهة صغيرة علاج سحري لمشاكل عسر الهضم والإمساك ومفيدة جداً للقولون ’’تعرف عليها الآن ’’

القرنفل مفعول سحري لخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع وتقوية العضلات وحماية الجهاز العصبي.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة

وقالت الهيئة في تغريدة عبر تويتر: “الحذر من مواقع مزيفة تنتحل هويـة وتصميم مواقع سعودية لنشر اخبار كاذبة لأثارة الرأي العام مثل خبر “أمر ملكي بتقديم إجازة عيد الفطر” وغيرها”.

وتعالت الأصوات الفترة الماضية من أطفال وشباب، داخل المملكة العربية السعودية عبر مختلف المنصات، المطالبة بتعطيل الدراسة خلال شهر رمضان.

وناشد مغردون من خلال وسم #أنقذنا_ياولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بالتراجع عن قرار جعل الدراسة حضورية، مبررين ذلك بصعوبة الدوام خلال شهر رمضان في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما طالب بعض المغردين المسؤولين بالتراجع عن القرار وبالسماح باستمرار الدراسة إلكترونياً من المنازل كما كان الحال خلال جائحة كورونا، مشيرين إلى أن شهر رمضان له خصوصيته الدينية والاجتماعية والأسرية.

ومن جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم في السعودية الأمر وأكدت على ضرورة الالتزام بأيام ومواعيد الدراسة والتي جاءت لأول مرة منذ 14 عامًا خلال شهر رمضان.

وحدّدت الوزارة بدء اليوم الدراسي في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ35 دقيقة.

وأكدت أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443ـ.

كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.