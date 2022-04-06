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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد القرنفل من بين أقوى معالجات الكثير من الأعراض التي تكون مصاحبة لاضطرابات القولون، ويعد استخدام القرنفل من أهم المكونات الطبيعية والتي تساعد على التحسين من حالة الهضم، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بتناول القرنفل والذي يعد واحد من الأعشاب التي لها استخدامات عديدة ومن أهم المكونات التي من الممكن أن نستخدمها مع القرنفل ما يلي في الفقرات القادمة، كما سنوضح طريقة لخلط المكونات مع بعضها البعض لإعداد أفضل مشروبات لتنظيف القولون.

القرنفل مشروب خارق لتنظيف القولون

من الممكن أن نستخدم القرنفل المطحون في عمل وصفة ممتازة للقضاء بشكل كامل على اضطرابات القولون وتخليص الجسم من السموم وطرد الفضلات للأمعاء إلى خارج الجسم ومن أهم المكونات الأساسية التي من الممكن أن نستخدمها مع القرنفل ما يلي:

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكراوية.

ملعقة من الشمر.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة من القرفة.

طريقة تحضير مشروب القرنفل المنقي للقولون.

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مشروب خارق لتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى ولو كانت مثل الحجار والقضاء على جرثومة المعدة ومشاكل الإمساك نهائيًا (طريقة التحضير)

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القولون من بين أهم الأجزاء في الجهاز الهضمي والتي تكون في حاجة إلى الرعاية والتنظيف وبشكل دوري ومستمر حيث يعد استعمال المشروبات الطبيعية، والتي تكون مكونة من القرنفل مع بعض الأعشاب الأخرى تكون من أفضل الوسائل الطبيعية والتي تحسن من عمل القولون.

وتحضير الخليط يكون بطحن مختلف الأعشاب مع بعضها البعض ثم نضع الأعشاب بعلبة محكمة ونضع ملعقة من الخليط العشبي في كوب مع حوالي مائتين وخمسين مل من الماء المغلي ونترك المشروب كي يبرد ثم نقوم بتحليته بالعسل، ومن خلال تناول هذا المشروب قبل أي وجبة طعام فهذا يساعد في التخلص من أي فضلات قد تكون متواجدة في القولون.