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صنعاء - ميسرا اسماعيل - النوم هو مشكلة يتعامل معها عدد كبير من البريطانيين يوميًا. يمكن أن يكون الشاي عند تناوله في المساء بمثابة مهدئ.

يمكن أن يكون النوم المريح محاولة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبعض ، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن 36٪ من البريطانيين يعانون من صعوبة النوم ، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وجد الباحثون الذين يسعون لمكافحة الأرق أن بعض الأعشاب لها تأثيرات مضادة للأرق. ثبت أن أحد الشاي ، على وجه الخصوص ، يعمل كمهدئ.

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عشبة إذا وضعتها في كوب شاي وتناولته قبل النوم فإنها تعالج الأرق وتخلصك من الاضطرابات والتوتر وتمنع توقف التنفس أثناء النوم

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في حين أن تأثيرات ليلة بلا نوم على قدراتنا العقلية ستكون صارخة ، إلا أن الأرق يمكن أن يلحق أضرارًا طويلة الأمد بالصحة الإدراكية بصمت.

أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Nature Communication ، أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات أو أقل في أحد ليالي الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف ، مقارنة بمن ينامون سبع ساعات.



في حين أن أسباب الأرق غير معروفة إلى حد كبير ، فإن عادات ما قبل النوم هي محددات قوية لنوعية النوم.



المليسة هي عشب برائحة الحمضيات يستخدم منذ فترة طويلة لتقليل التوتر وتحسين نوعية النوم.

يمتد استخدام المليسة إلى مجموعة واسعة من الحالات الطبية بما في ذلك القلق والتعب والصداع والهضم.

تحتوي العشبة على مركب يسمى حمض الرومارينك ، والذي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

يُعتقد أيضًا أن هذا المركب مسؤول عن تحسين النوم لدى المرضى الذين يعانون من الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.

وجدت دراسة بحثت في آثار العشبة على النساء في فترة ما حول الطمث ، أنها أحدثت فرقًا كبيرًا مع انخفاض مستويات اضطرابات النوم.

حددت دراسة عام 2003 أن بلسم الليمون جنبًا إلى جنب مع جذر حشيشة الهر ، أدى إلى تحسن كبير في نوعية النوم لدى 100 امرأة مع انقطاع الطمث ، عند مقارنتها مع الدواء الوهمي.

وجد الباحثون أن هذه العشبة تدعم إنتاج الناقل العصبي GABA ، الذي يساعد في إدارة رد فعل الجسم تجاه الإجهاد.

يوفر هذا أيضًا تأثيرات مهدئة خفيفة ، مع تحفيز إنتاج السيروتونين في الدماغ ، مما يؤدي إلى تأثير "الشعور بالسعادة".

وصف المشاركون في الدراسة الذين تم إعطاؤهم المليسة أيضًا شعورًا متزايدًا بالهدوء ، مما يؤدي إلى النعاس.

تم تأكيد ذلك لاحقًا في تجربة سريرية لـ 20 متطوعًا يعانون من اضطرابات النوم والقلق.

تلقى المستلمون خلاصة 300 مجم مرتين في اليوم على مدار 15 يومًا.

بعد العلاج ، أفاد المشاركون الذين تلقوا العشب عن انخفاض بنسبة 39 في المائة في الأرق وانخفاض بنسبة 49 في المائة في القلق.

كانت الآثار بارزة بشكل خاص بين المتلقين الذين يعانون من الأرق المرتبط بالقلق.

وأظهرت دراسة أخرى أن الشاي قلل من أعراض الأرق بنسبة 42 في المائة بعد أن تلقى المشاركون 600 ملغ من مستخلص بلسم الليمون يوميًا لمدة 15 يومًا.

عند إعطائها للفئران ، لاحظ الباحثون أن العشب يعمل كمهدئ.

في حين أن تناول العشب مثل الشاي له آثار بارزة ، يمكن أيضًا تناوله كمكمل أو فركه على الجلد في غسول.

يشير هذا الدليل إلى أنه يمكن استخدام العشبة النباتية كبديل لوسائل المساعدة على النوم الإلزامية للأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم.

المصدر: إكسبريس