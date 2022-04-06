نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكمون والليمون.. خلطة سحرية لعلاج فقر الدم الأنيميا وتنشيط عمل الكبد والجهاز المناعي ومعالجة التهابات البول ومشاكل الكلى (طريقة التحضير) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الكمون أحد أهم توابل الطعام المشهورة في الكثير من الدول الآسيوية والإفريقية وبعض دول أوروبا الذين يستخدمونه لتحضير أطباقهم الخاصة في ألمانيا والبرتغال وهولندا، فهو مكوّن رئيسي في الطهي يعطي للمأكولات نكهة مميّزة تميل إلى الطعم الحار المر والحاد قليلاً، كما له مفعول قوي للمساعدة على هضم الطعام، إضافة إلى ذلك يستعمله البعض على شكل شراب ساخن كالشاي منذ قديم الزمن وحتى الآن في علاج و دواء الكثير من الاضطرابات والمشاكل وعيوب الصحية.

أمّا عن شكل بذور الكمون فهي بيضوية الشكل لونها أصفر مائل إلى اللون البني، وغالباً ما يباع في الأسواق على شكل مسحوق بني مطحون ضمن قائمة البهارات المشكلة في جميع دول العالم، ويقال أنّ موطنه الأصلي يعود إلى مصر التي كانت تستخدمه سابقاً لإتمام عملية التحنيط.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

الكمون والليمون.. خلطة سحرية لعلاج فقر الدم الأنيميا وتنشيط عمل الكبد والجهاز المناعي ومعالجة التهابات البول ومشاكل الكلى (طريقة التحضير)

مستشارة أسرية سعودية توجه نصيحة «هامة» لزوجات المدخنين: ابتعدن عنهم في نهار رمضان لهذا السبب!

4 علامات في الرجلين يتجاهلها الكثير من الناس ولا يعلمون أنها تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير!

فاكهة صغيرة علاج سحري لمشاكل عسر الهضم والإمساك ومفيدة جداً للقولون ’’تعرف عليها الآن ’’

القرنفل مفعول سحري لخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع وتقوية العضلات وحماية الجهاز العصبي.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة

معجزة ربانية .. بذور رهيبة لنسف الكرش فى 3 أيام بسرعه الصاروخ بدون رجيم ولا رياضة !

نجم متلألئ يسقط من سماء السعودية على مدينة العُلا .. شاهد ماذا حدث وأثار دهشة جميع السعوديين

بذور هذه النبتة تنشّط وظائف الكلى وتعالج الضعف لدى الجنسين وتمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم

بشرى سارة: وداعًا للمتاعب وطول الانتظار وضياع الوقت.. طرق بسيطة لتسريع عمل الإنترنت في الهواتف

كاميرات المراقبة تحل اللغز.. تفاصيل مثيرة حول جثة الهرم المشطورة إلى نصفين والجناة

مشروب طبيعي موجود في كل مطبخ يتناوله كل الناس ولا يعلمون أن الزيادة منه تسبب التهاب المفاصل

مذيعة قناة الجزيرة الجميلة إيمان عياد تنسى أنها على البث مباشرتاً .. ومافعلته مع زميلها فاجاء الجميع وأثار جنون المشاهدين (فيديو)

نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام

قائد مركبة بالسعودية يعكس السير ويصدم 11 مركبة (فيديو)

نصائح لمرضى السكري خلال رمضان

نبات شهير يزيل الكوليسترول الضار من الجسم وله مفعول سحري بتنقية الشرايين

مشهد مرعب .. لحظة سقوط سيارة من فوق جسر بالسعودية

أمور تحجب عنك بركة شهر رمضان وقبول الدعاء

تحذير طبي من مكمل غذائي شائع يؤدي إلى تلف كلوي لا يمكن علاجه .. تجنبوه فورا قبل فوات الاوان

بكل جراءة.. إمام الحرم المكي يفاجئ الجميع ويرفض صلاة التراويح في المسجد ( فيديو صادم)

4 علامات مفاجئة تشير إلى ارتفاع مخيف لنسبة الكوليسترول في الدم .. انقذ صحتك فورًا

فوائد شرب مغلي الكمون

يساعد تناوله على علاج و دواء مرض فقر الدم "الأنيميا" نظراً لغناه بمعدن الحديد الذي يعزز إنتاج الهيموجلوبين في الدم ويزيد عدد كريات الدم الحمراء.

ينشط عمل الجهاز المناعي؛ حيث أنه يقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض وبخاصة الإنفلونزا ونزلات البرد،إذ يمتاز الكمون بخصائص مضادة للالتهابات ومطهرة للجسم.

يقوي الكمون وينشط من عمل الكبد، ويساعده على طرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يزيد من إفراز الأنزيمات الهاضمة في البنكرياس. يفيد في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، إذ له أثر كبير في طرد الغازات المعوية، وتسكين المغص وأوجاع البطن لدى الكبار والرضع، كما أنه علاج و دواء فعال للإسهال والغثيان والقيْ، كما يساعد على تحسين عملية الهضم وعلاج و دواء عسره.

يساعد على تحسين القدرة على النوم العميق وعلاج و دواء الأرق الليلي.

يعالج الالتهابات في الجهاز البولي وخصوصاً في الكلى والمثانة، كما يفيد في طرد الترسبات والرمل من الكلى وينشط عملها.

يساعد على تنشيط الجسم، وزيادة الطاقة والحيوية فيه، والانتهاء والتخلص من شعور الإرهاق والتعب المزمن. يفيد الأم الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، إذ أنه يدعمها بنسبة جيدة من حمض الفوليك الضروري لمنع تشوهات الجنين. يساعد على علاج و دواء تقرحات الفم وتطهيره من البكتيريا، كما انه نافعٌ لعلاج و دواء مشاكل وعيوب الجهاز التنفسي كالسعال والربو الشعبي وضيق التنفس وأوجاع الصدر، كما أنه يطرد البلغم من الرئتين ويعالج التهابات الحلق والحنجرة.

يخفض ضغط الدم المرتفع، وبذلك يحمي القلب والشرايين من الامراض كالجلطات والتصلب. يحتوي على مضادة الأكسدة التي تقي من الإصابة بأنواع كثيرة من السرطانات.

يساعد على إنقاص الوزن الزائد ومكافحة السمنة، لأنه يزيد من حرارة الجسم وبالتالي ينشط عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم.

فوائد الكمون والليمون على الريق

يستخدم الكمّون والليمون معاً كخليطٍ جيدٍ جداً في عملية التنحيف وخصوصاً لمنطقة البطن، والتي هي من المناطق التي يصعب فيها التنحيف، وهناك طرقٌ مختلفةٌ لاستخدام هذين المكونين معاً في التنحيف نذكر منها طريقتين:

نغلي كأساً من الماء، ونأتي بحبة ليمونٍ صفراء (ناضجة)، نقطعها إلى شرائح بقشورها وبذورها، ونأتي بملعقة كمّونٍ غير مطحونٍ، ثمّ بعد أن نغلي الماء نضيف إليه شرائح الليمون وملعقة الكمّون ونغطي الخليط ونحفظه لمدّة 12 ساعة قبل الاستخدام، حتّى تتجانس المكونات ونأخذ خلاصة المكونين، بعد مرور 12 ساعة نشرب من هذا الكأس على الريق (قبل الفطور)، إمّا نشرب الكأس كاملاً أو نصف الكأس قبل الفطور والنصف الثاني يشرب خلال اليوم، ويجب تكرار هذه العملية أكثر من مرّةٍ للحصول على النتائج المرجوة.

تتكوّن هذه الطريقة من كمّون، وليمون، وقرفة، وزنجبيل، وماء، نغلي الماء على النار ثمّ نضيف إليه نصف ملعقة قرفة مطحونة، وملعقة زنجبيل مبشور طازج أو زنجبيل مطحون، ونصف ملعقة كمّون مطحون، نغلي الخليط ثمّ نطفئ النار وندع الخليط يهدئ قليلاً، ثمّ نضع الخليط في كأس التقديم ونضيف إليه عصير ليمونةٍ، ويؤخذ منه كأسٌ على الريق وكأسٌ بين الغداء والعشاء.

ملحوظة: إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم فلا ينصح له بهذه الطريقة لاحتوائها على الزنجبيل والقرفة؛ لأنّهما يساعدان على ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، كما لا ينصح بهذه الطريقة للمرأة الحامل.

فوائد أخرى للكمّون والليمون

من الفوائد الأخرى لخليط الكمّون والليمون أنّه يساعد على تقليل مشاكل وعيوب القولون، ويساعد على عودة الصدر إلى وضعه الطبيعي بعد الرضاعة، ولا يفضل استخدام الطريقة أثناء الرضاعة؛ لأنّها تعمل على تغيير طعم الحليب مما قد يسبب عزوف الطفل عن الرضاعة.

ومن الفوائد التي لا يعرف عنها الكثيرون أن هذه الطريقة تساعد على انتظام الطمث؛ لأنّ الكمّون يحتوي على الاستروجين الطبيعي، وإذا انتظمت النساء بعد سن اليأس على شرب مغلي الكمّون والليمون فإن ذلك يساعد كثيراً في تخفيف الهبات الساخنة التي تعاني منها النساء بعد سن اليأس (انقطاع الطمث).

تحضير مشروب الكمون والليمون

وقت التحضير 12 دقيقة

مستوى الصعوبة سهل

عدد الحصص تكفي لـ 5 أشخاص

المقادير

كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الكمون. ملعقة صغييرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يغلى كل من الماء، والكمون في إبريق على نار هادئة ويترك ليغلي مدة 5 دقائق. يصفى خليط الكمون في كوب ويضاف له عير الليمون وتحرك المكونات لتتجانس. يصب مشروب الكمون في أكواب التقديم ويقدم دافئًا.

عمل شاي الكمون

وقت التحضير 15 دقيقة

مستوى الصعوبة سهل

عدد الحصص تكفي لـ 6 أشخاص

المقادير

معلقة صغيرة من بذور الكمون. كوب ونصف من الماء. ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

يوضع كل من الماء، وبذور الكمون في إناء صغير على نار معتدلة ويترك ليغلي مدة 3 ثواني ثم يصفى الماء. يرفع الإناء عن النار ويترك مدة 5 دقائق ليتهدأ ويضاف له ملعقة من العسل ويحرك ليذوب. يسكب شاي الكمون في لاكواب التقديم ويقدم ساخنًا.