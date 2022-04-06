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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذرت المدربة والمستشارة الأسرية بمركز تعارفو للإرشاد الأسري عبير السعد، زوجات المدخنين من الاحتكاك بهم وخاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان.

وقالت عبير السعد، في تصريحات صحفية، إن أغلب المشاكل الأسرية التي تصل إلى الطلاق، تكون بسبب الزوج المدخن أثناء صيامه، مشيرة إلى أنه يكون قابلا للانفجار في وجه أي شخص أمامه.

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مستشارة أسرية سعودية توجه نصيحة «هامة» لزوجات المدخنين: ابتعدن عنهم في نهار رمضان لهذا السبب!

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وأشارت إلى أن بعض المدخنين يحاولون الاحتكاك بزوجاتهن لافتعال أي مشكله بينهما بسبب امتناعه عن التدخين في نهار رمضان.

وتشتكي الكثير من الزوجات من هذا السيناريو الذي يتكرر كل عام في رمضان، بحسب السعد التي نصحت زوجات المدخنين، بتجنبهم والانشغال بالعبادة والذكر وإعداد الفطور.

كما نصحت زوجات المدخنين، بمساعدة أزواجهن بالابتعاد عن التدخين، لما يسببه من أمراض مميتة له، ناهيك عن الرائحة الكريهة وغيرها من الأضرار الصحية.

ويعتري كثير من زوجات المدخنين الخوف من الذهاب مع أزواجهن إلى مراكز التسوق ظهرا في رمضان؛ لأنهم يكونون في حالة من الضيق بسبب متوقفه عن التدخين للصيام، مشيرة إلى أن أجسامهم تكون تحت تأثير الأعراض الانسحابية للنيكوتين.