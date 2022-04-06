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صنعاء - ميسرا اسماعيل - القرنفل هو توابل تحظى بشعبية كبيرة ليس فقط بين الطهاة، ولكن أيضًا في الطب الدوائي، لأن براعم الزهور الصغيرة هذه تحتوي على فوائد قوية و “باقة” من الصفات الرائعة، هذه البراعم الصغيرة لا تستطيع فقط تزيين طبق برائحة رقيقة، ولكن أيضًا للتخلص من بعض الأمراض، كيف يؤثر القرنفل على الجسم، والخصائص المفيدة للقرنقل وأضراره، وخصائص استخدامه في العلاج؟ كل هذه سنعرفه فالسطور القادمة علي موقع تذكرة الأعشاب.

فوائد القرنقل علي صحة الجسم:

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القرنفل مفعول سحري لخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع وتقوية العضلات وحماية الجهاز العصبي.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة

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التخلص من التشنجات.

مفيد لحماية الجهاز العصبي.

مكافحة السرطان.

حرق الأنسجة الدهنية وتأثير إيجابي على تخسيس الدهون.

الحماية والوقاية من نزلات البرد.

زيادة قوة العضلات

تحسين القدرة على التحمل

التخلص من الأحاسيس المؤلمة مثل تسكين وجع الأسنان

الحد من العمليات الالتهابية.

تقوية جدران الأوعية الدموية.

ماهي فوائد القرنفل للسكري:

هل يمكن استخدام الخصائص الطبية للقرنفل لمرض السكري؟ نعم بالتأكيد،يمكن أن تكون هذه التوابل دور فعال في تقليل السكر في أغلب الأحيان، يجب تناوله في غضون 5-8 أشهر.

كيفية استخدام القرنفل لمرضى السكر:

اشطف 35 من براعم القرنقل.

صب الماء المغلي فوق البهارات (1 لتر).

أغلق الحاوية بإحكام ولفها بمنشفة.

أتركه لمدة ساعتين وبعد التبريد، ضعها في مكان بارد.

اشرب الدواء المحضر ثلاث مرات في اليوم. جرعة جرعة واحدة 70 مل فقط، يمكنك زيادة هذه الكمية قليلاً اذا كان قياس السكري عال، ليس من الضروري أن تأخذ التركيبة في شكلها النقي – يمكنك إضافتها إلى الشاي أو مغلي الأعشاب ولا بد من زيارة الطبيب أثناء العلاج يمكن للأخصائي فقط تحديد مدى فعالية التأثير على المرض.

فوائد القرنفل لالتهاب المفاصل:

يوصى باستخدام القرنقل حيث له تأثير إيجابي على أوعية الساقين والتهابات المفاصل، يمكنك استخدامها أيضا للوقاية من الدوالي أو في المراحل المبكرة من المرض.

لإعداد مغلي القرنفل لعلاج التهابات المفاصل والقدمين:

من السهل تحضير مغلي لعلاج الأوعية الدموية – صب 30 برعمًا مع 500 مل من الماء المغلي وانتظر حتى يتم غمر السائل. للقيام بذلك ، أغلق الحاوية بإحكام.

اغمس منديلًا رخوًا في السائل المصفى، واضغط عليه بسهولة وضعه على المناطق المؤلمة.

مدة وضع المنديل حوالي نصف ساعة. يمكنك إجراء 2-3 إجراءات في اليوم.

سيزيد استخدام مغلي التوابل من فعالية العلاج – اشرب ثلاث مرات 30 مل من نفس التركيبة في اليوم.

القرنفل والتدخين:

من أفضل طرق الإقلاع عن التدخين بالاعشاب، هي استخدام القرنقل ومضغه ويمكنك التخلي عن السجائر تمامًا ، ليس من الضروري الخضوع لعلاج طويل الأمد أو تناول أدوية باهظة الثمن – فالقرنقل ستحل محلها تمامًا.

كيف تستخدم القرنقل للإقلاع عن التدخين؟

يكفي أن تضع بضع براعم من التوابل في فمك وتمضغها لبضع دقائق

كيف يتم تحضير شاي القرنفل لفقدان الوزن؟

يطحن بخلاط 25 غرام. قرنفل.

صب الماء المغلي فوق المسحوق (200 مل).

اترك السائل لمدة 2-4 ساعات.

خذ العلاج أربع مرات في اليوم، وتأكد من القيام بذلك قبل الوجبات مباشرة. مدة الدورة شهر. بعد ذلك ، تأكد من إعطاء الجسم قسطًا من الراحة واستمر في التأثير على تلك الوزن الزائد.

يمكنك تحضير الشاي لفقدان الوزن ، حيث يتم استخدام جذر الزنجبيل بالإضافة إلى القرنفل – وهذا يؤثر بشكل أكثر فعالية على الوزن الزائد. من السهل تحضير الخليط – صنع الشاي الأخضر ، وضع القليل من براعم التوابل وكمية صغيرة من جذر الزنجبيل المفروم عند التخمير.