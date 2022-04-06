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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في عمل فني أثار الدهشة بالمملكة العربية السعودية، يطرح العديد من الأشخاص الأسئلة حول ما حصل عندما "سقط" أحد النجوم من السماء في مدينة العُلا.

وتشتهر مدينة العُلا بالليالي المرصعة بالنجوم الصافية، ومشاهدة الفضاء غير المحدود.

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نجم متلألئ يسقط من سماء السعودية على مدينة العُلا .. شاهد ماذا حدث وأثار دهشة جميع السعوديين

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وإذا كنت محظوظًا أو صبورًا بما فيه الكفاية، يمكنك أحيانًا أن تستمتع بمشاهدة الشهاب، الذي يتخيله الأشخاص وكأنه نجم يسقط على الأرض.

وبذلك، قررت الفنانة السعودية، شادية عالم، أن تقلب هذا المفهوم لإنشاء نجم يحلم بأن يصبح زهرة.

وتقدّم الفنانة السعودية عملًا تركيبيًا نحتيًا يتكيّف مع فن الأوريغامي بالثقافة اليابانية، كما يطبق المبادئ الرئيسية للهندسة والجمال، لتكوين العديد من الأشكال ذات الدلالات مستوحاة من أدب الصحراء، والرياضيات، والأساطير.

وتواجد العمل الفني، الذي يُعرف باسم "رأيت آلاف النجوم وسقط أحدها في العلا"، في معرض صحراء X العُلا 2022، وهو متخصص بالفنون المحاكية للطبيعة، والذي يُقام بشكل دوري في المدينة.

والتثبيت هو عبارة عن زهرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ .(شاهد مقطع الفيديو المرفق).

واعتمادًا على الوقت الذي تراه فيه، يمكن أن يبدو العمل الفني مختلفًا تمامًا، إذ ستجده متوهجًا أو مندمجًا مع الرمال والصخور من خلال انعكاساته.

وأوضحت عالم أن النجم يتخلى عن كامل قواه، ونظامه الأساسي، حتى يكون تحت رحمة عوامل الشمس، والغبار، والجفاف. ورغم المخاطرة، إلا أنه يسعى إلى هشاشة الحياة الجميلة.

ولفت هذا العمل الفني انتباه المصور الأمريكي، لانس جربر، حيث وصفه بكونه "دقيقًا" و"جوهرة معمارية".

ومن بين التحديات التي واجهها جربر هي إيجاد الزوايا التي تنقل العمل بأكمله في صورة عرض واحدة. وبسبب الفروقات الدقيقة والتنوع في الزوايا العاكسة، كان من الصعب العثور على زاوية معينة فقط.

وقال جربر إنه "تركيب مثير للاهتمام يتطلب فحصًا دقيقًا من قبل المشاهد لتقديره بالكامل بما يتجاوز شكله المستوحى من فن الأوريغامي".

وتواجدت الزهرة عند تقاطع واديين صغيرين، حيث يمكنك رؤية صخور ضخمة سقطت من المنحدرات، الأمر الذي يعطي الانطباع بأن الزهرة يمكن أن تكون في مكان خطير، ما يجعل حلم سقوط النجم على الأرض أكثر جرأة.

وكانت ردود الفعل حول الصور إيجابية ومثيرة للاهتمام، وتركت كثيرين في حالة دهشة من الانعكاسات الداخلية والألوان.

ويبقى هدف الفنانة السعودية واحدًا من وراء هذا التركيب، أي الدعوة لتحقيق حلم المرء.

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ويُذكر أن معرض صحراء X العلا قدم أعمالًا ذات رؤية فنية معاصرة قوبلت بأصداء متعددة من حول العالم لـ15 فنانًا سعوديًا و عالميًا وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة.

وبحسب ما ذكره بيان صحفي، وهو صادر عن المعرض، يستوحي صحراء X هذا العام أفكاره من السراب والواحات المتأصلة في تاريخ الصحراء وثقافتها.

وقد استجاب المشاركون في المعرض بأعمال جديدة تتناول الأحلام، والتمويه، والخيال، والاختفاء، والاستخراج، والوهم، والأسطورة، مع إظهار الاختلاف بين العالم الطبيعي والعالم من صنع الإنسان.