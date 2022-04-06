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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نبات الكرفس يعدّ الكرفس من النباتات العطريّة أي (شديدة الرائحة) وهذا النبات هو أحد أنواع الخضار الورقية التي تنتمي إلى فصيلة الخيميات ، والكرفس من الخضار التي يمكن تناولها مطهوة أو نيئة، وشكل الكرفس شبه جداً بالبقدونس ويستعمل في بعض الأحيان كبديل له عند إعداد بعض الأطعمة أو السلطات كما يمكن تناوله كعصير لِما فيه م قيمة غذائية عالية , وشكل بذور الكرفس أشبه بالأهِلّة الصغيرة البُنيّة اللون.

· فوائد بذور الكرفس مضادة للأكسدة: والسبب في ذلك هو احتوائها على نسبة عالية من فيتامين(C) والذي يقلّل من حدة الالتهابات بسبب زيادته لمناعة الجسم، وتفيد بذور الكرفس في التخفيف من الربو والتهاب المفاصل.

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بذور هذه النبتة تنشّط وظائف الكلى وتعالج الضعف لدى الجنسين وتمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم

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· منشط لوظائف الكلى: وذلك يكون بمساعدة الجسم على التخلص من سم اليوريك والسموم التي يمكن أن تكون سبباً في الإصابة بمرض (النقرس) ويمكن أن يستعمل كمدر للبول وعلاج الانتفاخ الذي يسببه احتباس السوائل في الجسم.

· محاربة الكولسترول: أظهرت الدراسات العلمية والتجارب على أن بذور الكرفس لها القدرة الهائلة في تخفيض مستوى الكولسترول في الدم عند تناولها بانتظام إن كانت مغليّة أو باستخدامها كتوابل في الطعام.

· يمكن تعمل كمُضيِّق جيّد للأوعية الدموية وبالتالي تخفيض ضغط الدم، ومن هذه الأدلة ويمنع تكاثر الخلايا السرطانية فبذور الكرفس تمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم، ويمكن أن تكون بمثابة وقاية من سرطان القولون وسرطان المستقيم .

· مصدر غني بالفيتامينات (A,C,E,B1,B2,B3,B5,B6)

· بالإضافة إلى أنّها تعالج التهاب المثانة، وتعمل على تطهيرها بالكامل من الحصى التي قد تتكوّن فيها والتي قد تسبّب تهيّجاً ممّا يؤدّي على إعاقة تدفّق البول.

· يعالج الروماتيزم والضعف الجنسيّ، كما ينفع في حالة عسر الهضم، ومشكلة الغازات في المعدة.

· يمكن استخدامها كتوابل عند الطبخ ، وتستعمل هذه التوابل عد تجفيف البذور وطحنها، وقد اشتهر الكرفس كنوع من التوابل في الوطن العربي، لكن الهند والصين وفرنسا من أكبر منتجيها،

وتستخدم بذورالكرفس للتخسيس فإنه تُعتبر من أهمّ النباتات التي تعمل على إنقاص الوزن؛ نظراً لأنها تعمل على إدرار البول ممّا يساعد على إحراق المواد الدهنيّة المخزنة بالجسم. وبالتالي إنقاص الماء من الجسم مما يؤدي إلى خسارة الوزن.

ولكن للحصول على نتائج مضمونة يجب أن التقليل من تناول الدهون والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية.