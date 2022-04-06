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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني كثير من مستخدمي الأجهزة والهواتف الذكية من بطء عمل الإنترنت , إليك بعض الطرق البسيطة يمكن اتباعها لمعالجة المشكلة:

قال الخبير التقني ورئيس قسم تطوير البنى التحتية في شركة Yota الروسية ، أندريه تروفيموف في مقابلة صحفية حول الموضوع :"مالكو الأجهزة الذكية الحديثة لديهم فرصة أكبر للحصول على سرعة إنترنت أعلى من أصحاب الأجهزة الأقدم، لكن توجد بعض الطرق للاستفادة من أقصى القدرات للجهاز القديم أيضا، فعلى سبيل المثال يمكن تأجيل مشاهدة الفيديوهات العالية الدقة أو تحميل الملفات عبر بروتوكولات P2P من فترة ذروة استخدام الإنترنت أي خلال النهار إلى الفترة المسائية على سبيل المثال".

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بشرى سارة: وداعًا للمتاعب وطول الانتظار وضياع الوقت.. طرق بسيطة لتسريع عمل الإنترنت في الهواتف

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ووفقاً لفيستي أشار الخبير إلى أن التطبيقات التي تعمل في الخلفية تؤثر في السرعة لذلك نصح بإغلاق التطبيقات غير المستخدمة عند عدم الحاجة إليها، واستعمال التطبيقات المستقرة الأداءعند استعمال تطبيقات VPN واختيار الموقع المناسب في المنزل أو مكان العمل لاستخدام الهاتف ليكون قادرا على تلقي إشارات الأبراج بشكل مناسب.