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صنعاء - ميسرا اسماعيل - التهاب المفاصل هو حالة يعاني منها حوالي 10 ملايين بريطاني. الحالة مرادفة لألم المفاصل. لحسن الحظ ، هناك طريقتان بسيطتان للمساعدة في تقليل الأعراض والمخاطر.

تستخدم كلمة التهاب المفاصل لوصف ألم وتيبس وتورم المفاصل. إنه ليس شرطًا واحدًا وهناك عدة أنواع مختلفة. هل يمكن أن يساعدك المشي اليومي البسيط مع تناول أكواب الشاي؟

تشير بعض الأدلة إلى أن بعض أنواع الشاي تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل.

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مشروب طبيعي موجود في كل مطبخ يتناوله كل الناس ولا يعلمون أن الزيادة منه تسبب التهاب المفاصل

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الشاي مشروب شائع في جميع أنحاء العالم وله خصائص يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة.

العلاقة بين استهلاك الشاي وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يؤثر في المقام الأول على المفاصل ، لم يتم دراسته جيدًا والنتائج متضاربة.

الشاي ، سواء كان ساخنًا أو باردًا ، يعتمد على الماء ، لذلك لا يحتوي على سعرات حرارية أو صوديوم أو مواد حافظة أو محليات أو كربوهيدرات أو بروتينات أو دهون مضافة عند صنعه في المنزل.

بالإضافة إلى المساعدة في تهدئة التهاب المفاصل الروماتويدي ، قد يشجعك الشاي أيضًا بمحتواه من الكافيين ، ويحمي من أمراض القلب وربما السرطان ، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

في دراسة نشرت في BMC ، تم تحليل استهلاك الشاي الذي يساعد على تقليل مخاطر التهاب المفاصل بشكل أكبر.

تم جمع بيانات في الدراسة عن استهلاك الشاي لـ 2237 حالة إصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

تم تصنيف استهلاك الشاي إلى (0 أكواب / يوم) ، وغير منتظم (كوب واحد / يوم) ، ومنتظم (كوب إلى كوبين / يوم) ، ومرتفع (أكثر من كوبين / يوم) ، وتم استخدام الاستهلاك غير المنتظم كمرجع الفئة.

وأشارت الدراسة إلى أنه "من بين الحالات ، وجدنا أن 57.3 في المائة كانوا مستهلكين للشاي على الإطلاق مع استهلاك 19.7 للشاي بكثرة".

كانت الأرقام المقابلة للضوابط 58.4 في المائة من شاربي الشاي على الإطلاق مع 22.1 في المائة من مستهلكي الشاي.

"ارتفاع استهلاك الشاي له علاقة عكسية بخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بالاستهلاك غير المنتظم."

خلصت الدراسة إلى أن التأثير الوقائي للاستهلاك العالي للشاي كان واضحًا.

ووجدت أيضًا أن أولئك الذين شربوا أكثر من كوبين من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بمن لا يشربون الشاي أو أولئك الذين لا يشربون الشاي بانتظام.

ثبت أيضًا أن التمرينات تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل ، ولكن يحتاج الأشخاص المعرضون للخطر إلى مزيد من الاهتمام بنوع التمرين الذي يقومون به.

يمكن أن تؤدي التمارين التي تتضمن ضغطًا متكررًا على المفاصل ، مثل الجري ، إلى تفاقم الحالة.

في هذه الحالات ، يمكن للأنشطة مثل المشي السريع والسباحة أن تقلل العبء على المفاصل مع الاستمرار في توفير الفوائد الصحية للتمرين.

يمكن لطبيبك العام أن يقدم نصائح خاصة بظروفك الصحية حول كيفية ممارسة الرياضة دون المخاطرة بتلف المفاصل.