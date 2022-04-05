نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4 علامات مفاجئة تشير إلى ارتفاع مخيف لنسبة الكوليسترول في الدم .. انقذ صحتك فورًا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فيما يلي علامات ارتفاع الكوليسترول في الجسم بحسب اكسبريس:

آلام شديدة في الصدر: الشعور المفاجئ بلام في الصدر قد يكون أحد العلامات الواجب الذهاب بعدها إلى الطبيب لأنه قد يكون بداية ذبحة صدرية.

الشعور بالغثيان: ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم يسبب العديد من الاضطرابات في المعدة كالانتفاخ وأيضًا في الأمعاء.

الشعور بالتعب الشديد: عدم القدرة على ممارسة النشاطات اليومية قد يكون أحد أهم أسباب الإصابة بالكوليسترول الضار دون معرفة المريض.

الإصابة بضيق في التنفس: ارتفاع الكوليسترول في الدم أحد أهم أعراضه هو عدم قدرة الدم على السريان في الأوعية الدموية مما يقلل من وصول الأكسجين في الجسم.

ارتفاع ضغط الدم: أحد علامات ارتفاع الكوليسترول هو ارتفاع الضغط الدم بسبب محاولات الدم للوصول إلى كافة الأعضاء وعدم قدرته على ذلك.

وجود تاريخ عائلي للمرض: قد يكون السبب وراثي وإصابة أحد الوالدين بالمرض أن يصيب الأبناء.

الإصابة بالسمنة: تناول الأطعمة الدهنية يساعد في الإصابة بالكوليسترل بل ويزيد من فرص الإصابة به.

نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم

نقدم لكم مجموعة من النصائح تحميكم من الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم، وهذه النصائح هي:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

4 علامات مفاجئة تشير إلى ارتفاع مخيف لنسبة الكوليسترول في الدم .. انقذ صحتك فورًا

العشبة التي حيرت الطب .. تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قليلة جداً .. ( تعرف عليها)

4 أطعمة مدمرة ترفع نسبة السكر في الدم فوراً وتمنع إنتاج الأنسولين الضروري للجسم

أطعمة شائعة ترفع نسبة السكر في الدم فورا وبشكل سريع .. تجنبها من الآن

القرنفل وأسرار غرفة النوم .. يعالج أهم المشاكل الحساسة التي يخشاها الزوجين ويخجلون عند الحديث عنها (طريقة الاستخدام)

مشروب بسيط على الريق يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى ويعالج التهاب المفاصل ويحمي من السرطان

علامات يظن الكثير من الناس انها عادية وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.. تعرف عليها الآن ولا تتردد

شاهد ماذا يحدث بنفسك عندما تضع قطرات من زيت الزيتون على السرة "النتيجة مذهلة"

نسي أنها زوجته وتقدم لخطبتها من جديد .. وفي اليوم الثاني من الزفاف كانت الصدمة

لن تصدق ما يحدث لجسمك عند الإفطار على العصائر في رمضان

طفلة تتسول في السعودية.. وحينما سألوها عن جنسيتها كانت المفاجأة التي صدمت رجال الأمن (فيديو)

7 أطعمة تقمع ارتفاع الجلوكوز وتنظم إفراز الأنسولين وتسيطر على نسبة السكر في الدم بشكل أذهل الأطباء .. تعرف عليها

الكوليسترول هو مادة شمعية ينتجها الجسم شبيه بالدهن يصنها الكبد من أجل تكوين أغشية الخلايا ومن أجل فيتامين د، ولكن زيادته في الجسم قد تحوله من شيء نافع إلى ضار على جسم الإنسان، لذلك يجب التعرف على العلامات من أجل التوجه إلى الطبيب والبحث عن حلول في أسرع وقت.

تغيير نمط الحياة بشكل عام.

ممارسة الرياضة بشكل دوري .

شرب المياه بكميات كافية يساعد في سريان الدم بصورة طبيعية.

الزيارة الدورية للطبيب وعمل الأشعة والتحاليل المطلوبة للاطمئنان على نسب الكوليسترول في الدم سواء الضار أو النافع.