نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 4 أطعمة مدمرة ترفع نسبة السكر في الدم فوراً وتمنع إنتاج الأنسولين الضروري للجسم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأنسولين هو هرمون أساسي يتحكم في مستويات السكر في الدم، إنه مصنوع في البنكرياس ويساعد على نقل السكر من دمك إلى خلاياك للتخزين، عندما تكون الخلايا مقاومة للأنسولين، لا يمكنها استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

عندما يشعر البنكرياس بارتفاع نسبة السكر في الدم، فإنه ينتج المزيد من الأنسولين للتغلب على المقاومة وتقليل نسبة السكر في الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استنفاد البنكرياس من الخلايا المنتجة للأنسولين، وهو أمر شائع في داء السكري من النوع 2.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

4 علامات مفاجئة تشير إلى ارتفاع مخيف لنسبة الكوليسترول في الدم .. انقذ صحتك فورًا

العشبة التي حيرت الطب .. تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قليلة جداً .. ( تعرف عليها)

4 أطعمة مدمرة ترفع نسبة السكر في الدم فوراً وتمنع إنتاج الأنسولين الضروري للجسم

أطعمة شائعة ترفع نسبة السكر في الدم فورا وبشكل سريع .. تجنبها من الآن

القرنفل وأسرار غرفة النوم .. يعالج أهم المشاكل الحساسة التي يخشاها الزوجين ويخجلون عند الحديث عنها (طريقة الاستخدام)

مشروب بسيط على الريق يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى ويعالج التهاب المفاصل ويحمي من السرطان

علامات يظن الكثير من الناس انها عادية وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.. تعرف عليها الآن ولا تتردد

شاهد ماذا يحدث بنفسك عندما تضع قطرات من زيت الزيتون على السرة "النتيجة مذهلة"

نسي أنها زوجته وتقدم لخطبتها من جديد .. وفي اليوم الثاني من الزفاف كانت الصدمة

لن تصدق ما يحدث لجسمك عند الإفطار على العصائر في رمضان

طفلة تتسول في السعودية.. وحينما سألوها عن جنسيتها كانت المفاجأة التي صدمت رجال الأمن (فيديو)

7 أطعمة تقمع ارتفاع الجلوكوز وتنظم إفراز الأنسولين وتسيطر على نسبة السكر في الدم بشكل أذهل الأطباء .. تعرف عليها

أيضًا يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب والأعضاء، أنت أكثر عرضة لخطر مقاومة الأنسولين إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع 2، وكذلك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

تشير حساسية الأنسولين إلى مدى استجابة خلاياك للأنسولين، يمكن أن يساعد تحسينه في تقليل مقاومة الأنسولين وخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري.

ترتبط الدهون الحشوية التي تتركز في منطقة البطن، بمقاومة الأنسولين مما يجعل من الصعب تغييرها، حيث إن ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين ليست مقلقة فقط لمرضى السكري، ووفقاً لما ذكره موقع «إكسبريس».

بل يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الدهون الحشوية مما يزيد من صعوبة حرق دهون البطن، لذلك من المهم الحفاظ على مستويات السكر في الدم، فإن هناك أسوأ أربعة أطعمة معروفة بأنها ترفع مستويات السكر في الدم مما يجعل فقدان الدهون الحشوية أكثر صعوبة.



أما عن أسوأ 4 أطعمة ترفع مستويات السكر في الدم وتصعب من مهمة حرق دهون البطن:

1- الآيس كريم

يشتهر الآيس كريم باحتوائه على نسبة عالية من السكر بشكل لا يصدق، ما يترتب عليه ارتفاع مستويات الأنسولين ورفع مستويات السكر في الدم، ومع ارتفاع مستويات الأنسولين يصبح من الصعب حرق دهون البطن.

2- الهامبرجر

عندما يتم الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والمعروفة باسم الكربوهيدرات البسيطة مثل الموجودة في الهامبرجر ترتفع مستويات الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك على عكس الكربوهيدرات المعقدة التي تستفيد من الطاقة ومستويات السكر في الدم، وتناول الأطعمة ذات الكربوهيدرات البسيطة بانتظام لفترات طويلة، تسبب السمنة ومقاومة الأنسولين والالتهابات وغيرها من المشاكل للجسم.

3- البسكويت

يحتوي البسكويت على كميات عالية من السكر والدقيق المكرر والدهون المضافة، ويمكن أن يحتوي أيضاً على نسبة عالية جداً من السعرات الحرارية مما يؤثر على دهون البطن، حيث يتداخل البسكويت مع قدرة الجسم على الحفاظ على الطاقة المناسبة ومستويات السكر في الدم وفي النهاية يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون الحشوية.

4- عصائر الفواكه

على الرغم من أن عصير الفاكهة يوفر بعض الفيتامينات والمعادن إلا أن الفركتوز الذي يحتوي عليه يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتعزيز زيادة الدهون في منطقة البطن، ويساهم تناول عصائر الفاكهة بانتظام في زيادة استهلاك السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب كميات السكر العالية التى تحتوى عليها.

من جانبها، تؤكد الدكتورة شيلا دوجان طبيبة وإخصائية إعادة التأهيل أن أولى خطوات الحفاظ على مستويات السكر والتخلص من الدهون هي تجنب استهلاك المشروبات السكرية وليس فقط المشروبات الغازية ولكن العصائر أيضاً، حيث يزيد السكر من دهون البطن بينما تقلل الألياف من تلك الدهون.