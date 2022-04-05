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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتاج مرضى السكري إلى اتباع عادات صحية في تناول الطعام والشراب للوقاية من ارتفاع معدل السكر في الدم، والمضاعفات الصحية التي قد تترتب على ذلك.ويعتبر الطعام والشراب، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على معدل سكر الدم، ويستعرض «الكونسلتو» في السطور التالية قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم وفقا لموقعي Medicalnewstoday، Healthline .

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أطعمة شائعة ترفع نسبة السكر في الدم فورا وبشكل سريع .. تجنبها من الآن

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1- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية وفي مقدمتها البطاطس تحتوي على الدهون غير الصحية، ويمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم وبالتالي تؤدي لمضاعفات غير مرغوب فيها.

2- السكر المكررتحتوي معظم الحلوى التي تباع في المتاجر مثل الكعك والبسكويت على السكر المكرر، ويجب على الأشخاص المصابين بمرض السكر تجنبه حتى لا يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم واختلال نسبته.

3- المشروبات السكريةتحتوي المشروبات السكرية مثل مشروبات الطاقة وبعض أنواع القهوة التي تحتوي على المبيضات، على نسب متفاوتة من السكر ويمكن أن يؤدي تناول هذه المشروبات إلى اختلال نسبة الأنسولين في الدم.

5- الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الكربوهيدراتلا تخلو الوجبات من وجود الكربوهيدرات بها، ولكن يجب على مرضى السكر الحرص على تناول البروتين الصحي بجانب نسبة قليلة من الكربوهيدرات لتجنب ارتفاع في مستوى السكر بالدم.

6- الخبز الأبيضأشارت إحدى الدراسات السابقة إلى أن تناول الخبز الأبيض والمكرونة، يزيد من مستويات السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الأول والثاني.كما وجدت دراسة أخرى أن الخبز عالي الكربوهيدرات لا يسبب فقط زيادة نسبة السكر في الدم، إنما يؤدي إلى انخفاض وظائف المخ لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

7- زبادي الفواكهيُصنع زبادى الفواكه من اللبن قليل الدسم الذي يحتوي على الكربوهيدرات والسكر، لذلك يجب على مرضى السكري تجنبه.

8- القهوة المنكهةالقهوة مفيدة لمرضى السكري، ولكن يجب الحرص على تناول القهوة دون إضافة النكهات والمبيضات، لأنها يمكن أن تسبب رفع مستوى السكر في الدم.

9- الفواكه المجففةتفقد الفواكه عند تجفيفها الكثير من الماء وبالتالي يصبح محتوها من السكر والكربوهيدرات أعلى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل السكر بالدم.

10- عصير الفواكهيحتوي عصير الفواكه المحلى بالسكر على نسب عالية من الكربوهيدرات والسكر، كما يحتوي على سكر الفركتوز الذي يؤدي استهلاك كميات منه إلى الإصابة بالسمنة وأمراض القلب ومقاومة الأنسولين.

المصدر: الكونستلو