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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يكون طعمها لاذعاً ولكن هذه البذور الصفراء تعتبر مستودعاً للعلاجات الطبيعية، ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية.

فكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرين من بذور الحلبة، ثم توضع في كوب الماء وتغطى وتترك طوال الليل، ومن ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة، وإذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل، لترى النتائج المذهلة لصحتك.

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مشروب بسيط على الريق يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى ويعالج التهاب المفاصل ويحمي من السرطان

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المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق:

– تساعد على كسب الوزن: يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية، فتناول هذا المشروب يوميا لمدة شهر وستلاحظ الفرق، فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

– عملية الهضم: تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية، لأنها من المكونات الغنية بالألياف.

– تتحكم في ضغط الدم: تحتوي الحلبة على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم، وتعمل هذه المكونات على التحكم في معدلات ضغط الدم، مما يقي من الإصابة بضغط الدم المرتفع.

– تخفض الكوليسترول: أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الحلبة تستطيع التخلص من الكوليسترول الضار، وفي نفس الوقت تحافظ على مستوى الكوليسترول النافع في الجسم.

– التهاب المفاصل: تستطيع بذور الحلبة أن تخفف آلام المفاصل بطريقة فعالة، ويرجع ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

– تحمي من السرطان: تعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وخصوصا في القولون، مما يعمل على الوقاية من مرض السرطان القاتل.

– مرض السكري: تحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهي واحدة من مكونات الألياف، والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من الإصابة بمرض السكري .

– حصى الكلى: إن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.

تعتبر الحلبة أو المعروفة باسم “ميثي” باللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي، وفي جميع أنحاء العالم، الحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي.