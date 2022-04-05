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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تناول العصائر على معدة فارغة بعد صيام ساعات طويلة خلال شهر رمضان، له تأثير ضار على صحتك، وذلك ما نوضحه وفقًا لما ذكره موقع indiatvnews:

تناول العصائر على معدة فارغة، يتسبب في الإصابة بالمشكلات الصحية مثل الإمساك، والحموضة، وآلام المعدة، بسبب بقائها خالية من الطعام طوال ساعات الصيام.

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لن تصدق ما يحدث لجسمك عند الإفطار على العصائر في رمضان

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على سبيل المثال، تحتوي العصائر الحمضية مثل عصير البرتقال على نسبة عالية من الأحماض التي تحفز المعدة على إفراز العصارة الهضمية بكميات كبيرة والسماح لها بالارتداد في اتجاه الحلق والمريء، مما يؤدي إلى الشعور بالحموضة.

على الرغم من أن العصائر الطبيعية تعتبر غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، كما تعتبر مصدر طبيعي للطاقة، إلا أن تناولها في وقت خاطئ يؤثر بالسلب على الصحة العامة، فمن الضروري توخي الحذر.

أضرار شرب العصائر على معدة فارغة، وتشمل ما يلي:

زيادة نسبة السكر في الدم

إن تناول العصائر في شهر رمضان على معدة فارغة، يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، والرغبة المتكررة في التبول، بالإضافة إلى أن تناول الطعام بعد شرب العصائر على معدة فارغة قبل مرور ساعة كحد أقصى، يصيبك بالقيء والغثيان والإسهال.

ضعف الجهاز الهضمي

تتراجع كفاءة الجهاز الهضمي عند شرب العصير على معدة فارغة، حيث تقل حركة الأمعاء، مما يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم والشعور بالانتفاخ والإمساك، والغازات.