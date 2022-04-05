طفلة تتسول في السعودية.. وحينما سألوها عن جنسيتها كانت المفاجأة التي صدمت رجال الأمن (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رصدت الجهات الأمنية الميدانية لضبط المتسولين، طفلة تتسول بطريقة غير مباشرة في إحدى المحطات وتدعي أنها سعودية.

وقال بيان أمني نشره حساب "سناب الداخلية": إنه "بعد متابعة الطفلة اتصح أن ذويها قاموا بتشغيلها كمتسولة وبعد القبض عليهم تبيَّن أنهم من إحدى الجنسيات العربية ومخالفين لنظام الإقامة".

ويظهر في اللقطات التي نشرها "سناب الداخلية" على حسابه في "سناب شات"، أحد رجال الأمن وهو يسأل الطفلة عن جنسيتها لترد عليه بأنها "سعودية".

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