نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما تأثير شرب الماء بكثرة في السحور على صحتك؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كثيرة هي العادات الغذائية الخاطئة التي يمارسها الناس خلال شهر رمضان الكريم، بسبب المعلومات غير الصحيحة التي تم تكريسها وتناقلها فيما بينهم.

‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102)

هذه الممارسات الخاطئة قد تفاقم من الصعوبات التي يواجهونها خلال ساعات الصوم، وتزيد من فرص حصول إرباك في الجهاز الهضمي أو الصداع أو حتى زيادة الوزن.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ما تأثير شرب الماء بكثرة في السحور على صحتك؟

تفاصيل فاجعة مقتل رحاب التي هزت مشاعر السعوديين

السعودية .. والد ضحية الأسيد يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن تفاصيل حالتها

هل تعلم أن لون عينيك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك ؟! .. اكتشف المزيـد

القبض على سعودي ظهر بمقطع فيديو يتعاطى المخدرات في جدة .. شاهد

7 أطعمة تحفز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الكثير من الأطباء .. تعرف عليها ولا تتجاهلها

ما هو أفضل وقت لممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين في رمضان

انتبه لها جيدًا.. أبرز علامات تُظهر تلف مساعدات السيارة

مشروب بسيط يحميك من الضغط وينظم السكر في الدم يغنيك عن الأدوية والعقاقير

بشرى سارة لمرضى القلب.. إليكم هذا الدواء المعجزة وسريع المفعول

لماذا كان طباخ الملوك في السعودية يبكي بكاء مرا داخل الحمام.. شاهد المفاجأة التي كشفها اليوم على قناة MBC

طعام يقضي على الكوليسترول ويسيطر على مستويات السكر في الدم ويمدك بـ الأنسولين والفيتامينات اللازمة بشكل أذهل الخبراء .. اكتشفه الآن

ظهور هذه العلامة في قدمك بعد استيقاظك من النوم.. مؤشر على 4 أضرار صحية خطيرة يستهين بها الكثير من الناس (انتبه لها)

6 أطعمة يتناولها الكثير من الناس وهي سبب رئيسي لارتفاع السكر في الدم.. تعرف عليها

نقص فيتامين B12 يسبب ضعف العضلات ويهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب .. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك

قد يعتقد البعض أن الإكثار من شرب الماء على السحور شيء مفيد، لكنه في الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فبحسب موقع «webteb»، فإن شرب الماء بكثرة في السحور من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض الصائمين، ويفضل دائمًا شرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترات بين الفطور والسحور، وينصح الأطباء بشرب لتر ونصف لتر خلال هذه الفترة لتجنب الجفاف.

موقع «cnbc» تحدث أيضًا في مقال سابق له عن أضرار شرب الماء بكثرة في السحور، إذ ذكر أن شرب المياه في السحور بكميات كبيرة لا يحتاجها الجسم، قد يؤدي إلى عدة مشكلات منها اختلال توازن الصوديوم في الدم، كما قد تتسبب في حدوث خلل يضر الدماغ وصحة الجسم عموما، وحذر الموقع من أن الإصابة بتسمم الماء تعتبر من أخطر المشكلات الصحية التي قد تواجه أي شخص، لذلك فإنه يوصى بشرب من 3 إلى 4 لترات من المياه في اليوم فقط.

من جهته يقول الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية، إنه يفضل عدم شرب الماء بكثرة أثناء السحور، وذلك بسبب أن هذا التصرف سيجعل التبول متزايدا وعلى فترات متقاربة، وقد يتسبب في قلق أثناء النوم، وفقا للوطن المصرية.

ونصح الحوفي أن يتم تناول كميات المياه على دفعات ما بين فترة السحور والإفطار، ولا يتم تناولها مرة واحدة، وأيضًا بتناول 10 أكواب من الماء على الأقل بين السحور والإفطار، ما يساعد على عدم حدوث جفاف للجسم طول فترة الصيام بالنهار.