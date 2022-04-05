نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية .. والد ضحية الأسيد يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن تفاصيل حالتها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - لم يتوقع السعودي عبدالعزيز الزهراني، والد الطفلة مها والزوج السابق للضحية التي توفيت بالأسيد على يد زوجها في محافظة جدة، أن تكون ابنته ضحية نفس مادة "الأسيد" التي يستخدمها في عمله في مجال الميكانيكا.

وقال الزهراني، إن المادة شديدة الخطورة على الرغم من أنه متخصص في مجال صيانة السيارات، إلا أنه لا يحب استخدامها إلا في الضرورة القصوى نظرًا لخطورة المادة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

هل تعلم أن لون عينيك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك ؟! .. اكتشف المزيـد

القبض على سعودي ظهر بمقطع فيديو يتعاطى المخدرات في جدة .. شاهد

7 أطعمة تحفز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بسرعة أذهلت الكثير من الأطباء .. تعرف عليها ولا تتجاهلها

ما هو أفضل وقت لممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين في رمضان

انتبه لها جيدًا.. أبرز علامات تُظهر تلف مساعدات السيارة

مشروب بسيط يحميك من الضغط وينظم السكر في الدم يغنيك عن الأدوية والعقاقير

بشرى سارة لمرضى القلب.. إليكم هذا الدواء المعجزة وسريع المفعول

لماذا كان طباخ الملوك في السعودية يبكي بكاء مرا داخل الحمام.. شاهد المفاجأة التي كشفها اليوم على قناة MBC

طعام يقضي على الكوليسترول ويسيطر على مستويات السكر في الدم ويمدك بـ الأنسولين والفيتامينات اللازمة بشكل أذهل الخبراء .. اكتشفه الآن

ظهور هذه العلامة في قدمك بعد استيقاظك من النوم.. مؤشر على 4 أضرار صحية خطيرة يستهين بها الكثير من الناس (انتبه لها)

6 أطعمة يتناولها الكثير من الناس وهي سبب رئيسي لارتفاع السكر في الدم.. تعرف عليها

نقص فيتامين B12 يسبب ضعف العضلات ويهددك باضطراب نفسي خطير وعدم انتظام ضربات القلب .. إليك 7 أطعمة تعوض نقص هذا الفيتامين الضروري لجسمك

لا داعي للطبيب.. مشروبات طبيعية تغسل الكلى وتنظف الكبد في رمضان وتمدك بصحة جيدة

عشبة سحرية تعالج التهابات الحنجرة والحبال الصوتية والجهاز التنفسي وتقضي على السعال بسرعة .. تعرف عليها!

هذا النوع من الخضروات فاجئ الأطباء لأنه يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة غير متوقعة (تعرف عليه الآن)

3 علامات على اصابع قدميك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. لا تتجاهلها

وداعًا للسمنة.. 8 فواكه تخلّصك من دهون البطن

4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم وأغلب الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

فاكهة مشهورة ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة عالية .. يجب عليك معرفتها والحذر منها فورا

وأضاف أنه لم يتوقع أن يرى ابنته مها بهذه الحال من الحروق الشديدة من الدرجة الرابعة في قدميها وأن الطفلة تعيش ظروفًا صعبة؛ بسبب مرضها وفقدانها لأمها، رحمها الله، والتي انفصل عنها لخلاف في وجهات النظر بحسب «العربية».

وأكد أن ابنته بحاجه لعلاج طبي وتجميلي، وأنها لا تزال في مستشفى النور في مكة الذي لا تتوافر به هذه التخصصات نظرًا لحاجتها لعمليات تجميل في أحد المستشفيات المتطورة والمتخصصة في علاج وتجميل الأطفال.

وأضاف أنه يستغرب من السماح ببيع هذه المادة واستخدامها في تنظيف المنازل وهذا الأمر خطير، ولا بد من فرض رقابة على استخدامها وبيعها لجهات متخصصة لكونها مادة كيميائية تصل خطورتها إلى 100%.

وطالب بحظر بيعها، واعتبارها مادة مقيَّدة ومحظورة لسلامة الصغار والكبار، وأنه يجب صرفها لمختص، ولاستخدامات خاصة، آملًا من الجهات المعنية أن تتجاوب معه، وتمنع بيع هذه المواد إلا لمؤسسة معتمدة، أو فني مختص في استخدام هذه المواد الخطرة.

وعن لحظة وصول الخبر إليه، أشار إلى أن الخبر كان مفاجأة غير متوقعة، ولم تخطر له على بال، وأنه لن يتنازل عن معاقبة الجاني بسبب ما تعانيه ابنته من آلام مبرحة بسبب هذه المادة المؤذية.

كما ناشد نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى متخصص في جراحة وتجميل الأطفال في هذه الحروق بشكل عاجل؛ إذ تحتاج لعملية تجميل وعلاج.

وتعود قصة الجريمة المروِّعة التي باشرتها الجهات الأمنية بجدة إلى يوم الخميس بأحد أحياء شرق جدة؛ إذ سكب مواطن على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ نُقلت على إثرها لتلقي العلاج.