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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتمتع نحو 79% من سكان الأرض بلون العيون البني، ويملك نحو 8% من البشر عيونا زرقاء، فيما لا يظهر لون العيون الأخضر إلا لدى 2% من البشر فقط، وفقا للإحصاءات، التي استغلها بعض الخبراء والباحثين من أجل التوصل إلى سمات الشخصية بناء على لون العيون كما نوضح.



لون العيون الفاتح ضد الألم

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هل تعلم أن لون عينيك يعكس شخصيتك ويكشف أسرارك ؟! .. اكتشف المزيـد

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توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة بيتسبرغ الأمريكية إلى أن تمتع النساء بأعين تميل للألوان الفاتحة مثل الخضراء والزرقاء، يعني تمتعهن بقدرة أعلى على تحمل الألم والتوتر، بالمقارنة بمن يمتلكن أعينا داكنة اللون مثل البنية، حيث بدت آلام الحمل والولادة أقل حدة على المجموعة الأولى وفقا للدراسة، كما لم تعان التوتر والاكتئاب بدرجات كبيرة بعد الحمل مقارنة بأصحاب لون العيون الداكن.

اللون البني محل ثقة

بينما تبدو صفات الإنسان مختلفة وفقا لآراء المحيطين به، فإن أحد الأبحاث التي أجريت بواسطة الجريدة الهندية لعلم النفس قد توصلت إلى أن البشر يثقون أكثر في أصحاب لون العيون البني، حيث توصل الباحثون من خلال المتطوعين إلى أن أغلب البشر يشعرون بأن أصحاب تلك الأعين يتمتعون بالطيبة والذكاء.

الجاذبية واللون الأزرق



إن كان لون العيون البني يشعرنا بأن أصحابه جديرون بالثقة، فإن اللون الأزرق يكشف عن جاذبية لا يمكن مقاومتها وفقا للبحث نفسه، والذي أكد أن الذكاء لا يعتبر من العلامات الواضحة لدى أصحاب تلك الألوان الفاتحة في الكثير من الأحيان، إلا أن حب المغامرة يميز هؤلاء.

الأخضر والإبداع والمراوغة



بينما تعتبر القدرة على الإبداع من السمات الإيجابية، فإنها تصبح بعيدة عن ذلك عندما ترتبط بالقدرة على المراوغة والتحايل، كما يتسم أصحاب لون العيون الأخضر وفقا للبحث الأخير، حيث تبدو أن تلك النتيجة هي التي اتفق عليها أغلب المتطوعين الذين ربطوا بين هذا اللون والشر أحيانا.

الأخضر متفائل



كذلك بدا أن أغلب أصحاب لون العيون الأخضر يتمتعون بالتفاؤل والقدرة على التخطيط الإيجابي للمستقبل، كما ظهرت لديهم مستويات شغف أفضل من الآخرين فيما يخص العمل والطموح.

البني الفاتح يحفز الأزمات النفسية



يربط بعض الخبراء وفقا لدراسات بحثية بين تمتع العين باللون البني الفاتح، وبين معاناة أصحابه من بعض الأزمات النفسية المعقدة، مقارنة حتى بأصحاب لون العين البني الداكن والمائل إلى الأسود، فيما بدا أن تلك المشكلات ترتبط بدرجة أكبر بالرجال مقارنة بالنساء.

اللون الأسود والثقة



تبدو نتائج استطلاعات الرأي والأبحاث بهذا الشأن مختلفة بين اللون الأسود لدى الرجال والنساء، حيث يبدو أن النسبة الأغلب من النساء صاحبات لون العيون الأسود لا يتمتعن بالثقة الكافية من أجل إقامة العلاقات الاجتماعية المطلوبة، بعكس الرجال من أصحاب نفس اللون، حيث يتمتع أغلبهم بحب المغامرة والجرأة الشديدة.

في كل الأحوال، تبدو تلك النتائج ممكنة وفقا لأبحاث ودراسات علمية، إلا أنها قد لا تتناسب مع الجميع، في ظل اختلاف سمات الشخصيات وفقا لأمور متعددة يطول الحديث عنها، بعيدا عن لون العين.