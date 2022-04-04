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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني مرضى خلل عضلة القلب الانبساطي والخلل الانقباضي من متاعب صحية عديدة والعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق واستاذ كهرباء القلب، أن الدواء المعجزة من مجموعة inhibitors SGL2 أثبت فاعليته في خلل عضلة القلب الانبساطي بشكل مبكر وسريع جدا والخلل الانقباضي أيضا .

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بشرى سارة لمرضى القلب.. إليكم هذا الدواء المعجزة وسريع المفعول

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وأضاف "جمال " في منشور له عبرة صفحة فيسبوك الخاصة به أن الدواء كان مخصصا لعلاج مرضى السكري مما قد يجعل بعض مرضى القلب الذين يوصف لهم هذا الدواء من قبل الطبيب قد يترددون في تناوله بسبب انهم لا يعانون من السكر لهذا أؤكد على أنه تمت الموافقة على استخدامه لعلاج خلل عضلة القلب الانبساطي وخلل عضلة القلب الانقباضي من لجميع مرضى القلب .

واختتم منشوره محذرا "يا ريت لما نكتبه لهذا الغرض ما يطلعش واحد ناصح يقول له يا حاج انت ما عندكش سكر ازاي الدكتور كاتب لك دوا سكر".