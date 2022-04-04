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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ينصح الأطباء مرضى السكري النوع 2 بتناول الخضار الطازج واختيار بعض الأطعمة التى يتناولها بعناية للحفاظ على مستويات السكر في الدم وعدم التعرض لأى من مضاعفات ارتفاع السكر.

ووفقا لما جاء فى موقع “إكسبريس ” ينصح الأطباء دائما بتناول الخضروات الطازجة التى تشكل جزءا أساسيا من أي نظام غذائي صحي خاصة لدى مرضى السكري ولكن مع الأسف هناك بعض الخضروات تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ما يشكل خطورة كبيرة على مرضى السكري.

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هذا النوع من الخضروات فاجئ الأطباء لأنه يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة غير متوقعة (تعرف عليه الآن)

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ويصاب الإنسان بداء السكري النوع 2 عندما تنخفض قدرة البنكرياس على انتاج الكمية الكافية للجسم من الأنسولين وهرمون ينظم سكر الدم أو لايستطيع الجسم امتصاصه.

قد تتسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة فى تدمير الجسم أما إذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2، فيجب أن تجد طرق تحافظ على الإنسولين فى الجسم وتعوض انخفاضه ومنها النظام الغذائي وتوجد أشياء يمكن أن تؤثر على سرعة تكسير الطعام إلى سكر الدم المعروف بالجلوكوز.

عندما يكون الهضم وتكسير الطعام داخل الجسم بشكل أسرع يكون تأثيره أكثر وضوحا على مستويات السكر في الدم.

وقال دكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء في مستشفى الملك إدوارد السابع، إن بعض أنواع الخضار تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع (GI) وهو نظام تصنيف غذائي للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويبين مدى سرعة تأثير كل نوع طعام على مستوى السكر في الدم عند تناوله بمفرده.

وأكد " أبراهام" أن الطماطم والبطاطس يحتويان على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع في حين أن البطاطا الحلوة لديها مؤشرلنسبة السكر في الدم أقل، ويمكن أن تختلف الطماطم على وجه الخصوص بشكل كبير في محتوياتها من السكر، لذا فإن نوع الطماطم ودرجة نضجها يلعبان دور رئيسي فى تحديد تأثيرها على سكر الدم .

وأضاف “أبراهام” أنه يوجد أكثر من 300 نوع من البطاطس التي تحافظ على بنيتها بعد الطهي ولا تسبب ارتفاع السكر فى الدم بالقدر نفسه الذي تسببه البطاطس المهروسة.

وقال إنه كلما طال الوقت الذي تستغرقه الخضروات لتصبح صالحة للأكل، وهذا ينطبق أيضا على الأنواع الناضجة من الجزر أو البطاطس، كان لديها مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل، وكلما انخفض محتوى الدهون في الخضروات (GI) كان معدل تكسير السكر فى الدم أقل لدى مرضى السكري.

وللحصول على مستويات مستقرة للسكر في الدم يجب عليك اختيار الخضروات الطازجة،وعند طهيها لاتتركها كثيرا على النار، كما أن اختيار انواع الخضار ذات الحجم الكبير وطهيها بزيت الزيتون سيساعدك على الاستمتاع بتناولها دون القلق بشأن ارتفاع نسبة السكر فى الدم عند مرضى السكري.