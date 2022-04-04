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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تكافح النساء من أجل التخلص من دهون البطن، وهناك العديد من الطرق التي يتعامل بها الأشخاص للتخلص من هذه الدهون.

وفيما يلي، 8 فواكه تساعدك على التخلص من دهون البطن، وفق ما أورد موقع "food.ndtv".

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وداعًا للسمنة.. 8 فواكه تخلّصك من دهون البطن

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1- الخوخ:

الخوخ غني بالألياف الغذائية، ويحتوي 100 جرام منه على 1.6 جرام من الألياف والتي تضيف حجمًا إلى البراز ما يسهل حركة الأمعاء والهضم.

والهضم الصحي ضروري لإطلاق التمثيل الغذائي الذي يؤدي إلى فقدان الوزن، كما تساعد الألياف أيضًا الجسم على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

2- التفاح:

قد يساعد تناول تفاحة يوميًا في التخلص من دهون البطن أيضًا، كما أنه غني بالألياف الغذائية والفلافونويد والبيتا كاروتين، وكل ذلك يساعد في الحفاظ على بطنك ممتلئًا ويمنع الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة.

أيضا التفاح مليء بألياف البكتين، والألياف القابلة للذوبان، التي تسحب الماء من الجهاز الهضمي وتشكل مادة هلامية، ما يساعد على إبطاء عملية الهضم ودفع البراز عبر الأمعاء بسلاسة، وبالتالي يساعد على الهضم وفقدان الوزن.

3- الطماطم:

تشجع الطماطم على إنتاج الحمض الأميني المسمى كارنيتين، وهو جزيء عضوي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الأحماض الدهنية واستقلاب الطاقة، كما تحتوي الطماطم أيضًا على مركب يعرف باسم 9-oxo-ODA يساعد في تقليل الدهون في الدم، ما يساعد أيضًا في منع زيادة الوزن ودهون البطن.

4- الأناناس:

الأناناس غني أيضًا بالألياف التي تساعد على إنقاص الوزن، ويحتوي على إنزيم يسمى البروميلين، والذي له خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد هذا الإنزيم في استقلاب البروتينات التي تساعد في تقليل دهون البطن.

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5- الفراولة:

قد يكون وعاء من الفراولة مفيدًا جدًا في التخلص من دهون البطن، حيث أن الألياف الموجودة في الفراولة لا تنظم الهضم فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في السيطرة على مرض السكري من النوع 2 ، نظرًا لأن الألياف تساعد الدم على امتصاص السكر، وهذا بدوره يمكن أن يساعد أيضًا في خطط فقدان الوزن.

6- الأفوكادو:

الأفوكادو مليء بالألياف التي تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتحد من الرغبة الشديدة، ويعد أيضا من أحد أفضل مصادر الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تعد مفيدة لصحة قلبك أيضًا.

7- البرتقال:

يحتوي البرتقال على نسبة صفر من الدهون وقليل من السعرات الحرارية ومصدر غني لمضادات الأكسدة، مما يجعله من أفضل الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن.

8- الكيوي:

يمكن أن يفعل العجائب لعملية الهضم، حيث يحتوي على إنزيم يعرف باسم الأكتينيدين المعروف بخصائصه في إذابة البروتين، كما يساعد في هضم البروتينات في الجسم ومن المعروف أيضًا أنه يساعد المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى أن الهضم الجيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن، قد يعني سوء الهضم أن الجسم يجد صعوبة في تكسير الأطعمة، وقد يعني سوء الهضم أيضًا أن العناصر الغذائية من الطعام لا يتم استخدامها على النحو الأمثل، مما قد يؤثر بشدة على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.