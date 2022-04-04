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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يسبب فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك مجموعة واسعة من الأعراض. عادة ما تتطور هذه تدريجيًا ، ولكن يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة. لذلك من المهم تحديد العلامات المبكرة لنقص الفيتامينات من أجل وضع حد لمزيد من المرض.

يحدث فقر الدم بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي أو إذا كان لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموجلوبين في كل خلية دم حمراء. عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 بحقن فيتامين ب 12.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

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4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم وأغلب الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

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هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين

عادة ما يكون Hydroxocobalamin هو الخيار الموصى به لأنه يبقى في الجسم لفترة أطول.

يمكن أن تشمل الأعراض العامة لفقر الدم ما يلي:

التعب الشديد

نقص الطاقة

ضيق التنفس

شعور بالاغماء.

إذا كنت تعاني من فقر الدم الناجم عن فيتامين ب 12 تعاني من ، فقد تكون لديك أعراض أخرى ، مثل:

مسحة صفراء شاحبة على بشرتك

التهاب اللسان واحمراره (التهاب اللسان)

قرحة الفم

دبابيس وإبر (تنمل)

تغييرات في طريقة مشيك وتتحرك

رؤية مشوشة.

بسبب نقص فيتامين ب 12 الذي يؤدي إلى مزيد من الأمراض الخطيرة ، من المهم أن تكون على دراية بالتكيفات الطفيفة في نمط الحياة التي يمكنك دمجها في روتينك اليومي لتقليل فرص نقص الفيتامينات.

إن اتباع نظام غذائي متوازن ومغذٍ له فوائد عديدة.

على العكس من ذلك ، فإن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية قد يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض غير السارة.

هذه الأعراض هي طريقة جسمك للتعبير عن نقص الفيتامينات والمعادن المحتملة. يمكن أن يساعدك التعرف عليها في تعديل نظامك الغذائي وفقًا لذلك:

تقصف الشعر والأظافر

قد تتسبب مجموعة متنوعة من العوامل في تقصف الشعر والأظافر. واحد منهم هو نقص البيوتين.

يساعد البيوتين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 ، الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة. يعد نقص البيوتين نادرًا جدًا ، ولكن عند حدوثه ، يكون هشاشة أو ترقق أو تقصف الشعر والأظافر من أكثر الأعراض الملحوظة.

قرحة الفم

قد ترتبط الآفات الموجودة في الفم وحوله جزئيًا بعدم كفاية تناول بعض الفيتامينات أو المعادن. على سبيل المثال ، تقرحات الفم ، والتي يشار إليها أيضًا باسم قرح الفم ، غالبًا ما تكون نتيجة لنقص في فيتامينات الحديد أو ب.

تشير دراسة إلى أن المرضى الذين يعانون من تقرحات الفم يبدو أنهم معرضون مرتين لانخفاض مستويات الحديد. الأطعمة الغنية بالحديد مثل الدواجن واللحوم والأسماك والبقوليات والخضراوات الورقية الداكنة والمكسرات والحبوب الكاملة يمكن أن تساعد في زيادة فيتامين ب 12.

بقع متقشرة وقشرة الرأس

التهاب الجلد الدهني (SB) وقشرة الرأس هما جزء من نفس مجموعة اضطرابات الجلد التي تؤثر على المناطق المنتجة للدهون في الجسم.

كلاهما ينطوي على حكة وتقشر الجلد. تقتصر قشرة الرأس في الغالب على فروة الرأس ، في حين أن التهاب الجلد الدهني يمكن أن يظهر أيضًا على الوجه وأعلى الصدر والإبطين والفخذ.

تزداد احتمالية الإصابة بهذه الاضطرابات الجلدية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمر ، وأثناء البلوغ ، وفي منتصف مرحلة البلوغ.

أظهرت دراسة من المعاهد الوطنية للصحة أن كلا الحالتين شائعتان أيضًا. قد يعاني ما يصل إلى 42 في المائة من الأطفال و 50 في المائة من البالغين من قشرة الرأس أو التهاب الجلد الدهني في وقت أو آخر.

نتوءات حمراء أو بيضاء على الجلد

على الرغم من عدم ارتباطه المباشر بـ B12 ، إلا أن التقرن الشعري هو حالة تؤدي إلى ظهور كتل تشبه قشعريرة الرعب على الخدين أو الذراعين أو الفخذين أو الأرداف ، بسبب نقص الفيتامينات A و C. الشعر الناشئ.



قد يكون التقرن الشعري وراثيًا ، ومع ذلك ، فقد لوحظ أيضًا في الأشخاص الذين يعانون من نقص في الفيتامينات.

بالإضافة إلى العلاجات التقليدية بالكريمات العلاجية ، قد يفكر الأشخاص المصابون بهذه الحالة في إضافة الأطعمة الغنية بفيتامينات A و C إلى نظامهم الغذائي.

وتشمل هذه اللحوم العضوية ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والخضروات ذات الأوراق الداكنة والخضروات ذات اللون الأصفر البرتقالي والفاكهة.

المصدر: إكس بريس