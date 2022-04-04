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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت الطبيبة العامة أميرة عماد عن أسباب الصداع في الأيام الأولى من شهر رمضان، مبينة أن الصداع عرض شائع يشكو منه الكثيرون، ويرجع لأسباب عضوية أو وظيفية.

وقالت الطبيبة "الصيام أحد الأسباب التي تزيد احتمالية الإصابة بالصداع النصفي في الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب الجفاف الناتج عن نقص السوائل في الجسم وأيضا تغيير العادات الغذائية ومواعيد الطعام ".

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أسباب الصداع في الأيام الأولى من شهر رمضان وطرق علاجه طبيعيًا

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وأضافت "يمكن تجنب حدوث الصداع عن طريق الحفاظ على معدل شرب المياه بكمية كافية من لترين إلى ٣لترات"، ميسرة إلى ضرورة الانتباه لأعراض الجفاف لتجنب مضاعفاته .

وحذَّرت الطبيبة من شرب المياه مرة واحدة حتى لا يحدث أعياء للمعدة الذي يؤدي إلى القيء، مؤكدة على تناول كميات من الخضراوات والفواكه مثل الخس والخيار والتفاح والبطيخ لاحتوائهم على كمية كبيرة من الماء.

ونصحت الطبيبة بالابتعاد على الأطعمة كثيرة الموالح وأيضا السكريات لأنها تسبب إدرار للبول .