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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتعدد استخدامات حبة البركة للعلاج من الأمراض، وأيضًا تستخدم كنها طبيعية وتدخل أيضًا في تصنيع الأدوية الطبية والصناعية، كما أنها تعد من أحسن الأنواع لتغذية الجسم بالإضافة إلى أنها تساعد في الشفاء من الأمراض بشكل سريع ومضمون.

ما هي فوائد حبة البركة

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مشروب الحبة السوداء على الريق يدمر حصوات الكلى وينظف الكبد من السموم ويعالج الربو ويمنحك القوة والمزاج الجيد (طريقة التحضير)

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تعمل على التخلص من البكتيريا بكل أنواعها إذا كانت موجبه أو سالبه وبالأخص البكتيريا السالبة. تعالج الكليتين وأيضًا الكبد والطحال من الفطريات التي يصابون بها.

تساعد في علاج المرض الذي يكون بسبب البلهارسيا الطفيلية.

تعمل على تقوية المناعة وذلك لأن زيت حبة البركة يساعد في تقوية جهاز المناعة مما يؤدي ذلك القدرة على مقاومة أي أمراض أو فيروسات ناتجة.

تساعد في تقليل ضغط الدم الذي يكون مرتفع ويمكن تناوله عن طريق وضع كوب من الماء الدافئ ونضع عليه القليل من زيت حبة البركة ويشرب كل يوم على الريق.

يقوم بحماية الجهاز التنفسي من الربو والحمى والبرد، ويمكن استخدامه عن طريق وضع الزيت على النار في وعاء، وبعدها يتم جعل البخار يتصاعد ويدخل إلى الأنف عن طريق الاستنشاق.

تساعد في الوقاية من القرحة التي تصيب المعدة. وتقوي القلب وتمنع الجلطات والنوبات القلبية.

تحد من الحساسية بسبب جيوب الأنفية.

تعمل على معالجة العقم. تساعد في التخلص من التهابات الفم واللثة.

يكافح أمراض السرطان وبالأخص سرطان القولون والثدي.

تعمل على تغذية الأطفال ونموهم بسبب احتوائها على حمض يسمى الأرجانين وذلك الحمض من الضروري جدًا للأطفال.

يعمل أيضًا على المحافظة على طبيعة درجة الحرارة الخاصة بالجسم. تعمل على التخلص من الحموضة ووجع المعدة، وذلك عن طريق فنجان من اللبن مع نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز ويجب التكرار لمدة أسبوع وبعدها تتخلص من الحموضة ووجع المعدة.

تعتبر من العنصر المهم للإنسان وخاصة الأم التي ترضع لأنها تعمل على زيادة لبن الطفل كما أنها تعتبر من المصادر المهمة للأم.

فوائد شرب مغلي حبة البركة على الريق

تعمل على طرد أي السموم بالجسم. عند أخذهم مع بعض يتم المعالجة من مرض الكحة والربو. يساعد في التخلص من الالتهابات التي تلحق بالرحم.

يساعد على إزالة أي حصوة بالكلية وأيضا يقوم بالعمل على عدم تكوينها ثانيًا.

يقوم بجعل الدورة الشهرية تمشي بشكل منتظم. يقوي المناعة ويقوم بحماية الجسم من أي عدوى وأي مرض.

يعطيك الدورة الدموية نشاط مما يعطي الجسم حيوية. يعمل على التخلص من القلق ويجعل المزاج جيد.

يعمل على إزالة السموم التي تلحق بالكبد.

أضرار استخدام حبة البركة

يمكن أن يقوم بعمل التهابات في الجلد وأيضًا حدوث انتفاخ في الشفايف والوجه ويؤدي أيضًا إلى الشعور بعدم اتزان. يمكن أيضًا أن تعمل على حدوث إمساك أو اضطراب المعدة.

يجب أن تستشير طبيبك إذا كانت حامل أو مرضعة لكيلا تحدث أي أعراض مضرة. يعمل على تزايد النزيف أثناء الجرح وأيضًا لا يتحكم في مستوى الدم بشكل سهل ولذلك يعجب الابتعاد عن لفترة بعد أي جرح.

من الممكن أن يعمل على تقليل نتيجة مفعول الكيماوي لعلاج السرطان وأيضًا الإشعاع.

وإذا تم تناوله بشكل كبير يسبب الجفاف داخل الفم. يسبب حساسية وحكة في الجلد إذا تم استخدامه بدون التأكد. يمكن أن تعمل على الشعور بالنعاس.

تحضير مغلي حبّة البركة _ الطريقة الأولى:

تُطحن بذور حبّة البركة الجافة طحناً ناعماً.

يُسخن مقدار كوبٍ من الماء ويضاف إليه ملعقةً كبيرةً من مطحون حبّة البركة.

يُمكنك إضافة الميرمية إلى الماء المغليّ لتحسين المذاق.

يُغطى الكوب لمدة خمس دقائق يم يُصفى، يُمكنك إضافة العسل الطبيعيّ للتحلية حسب الرغبة ثم يُشرب.

الطريقة الثانية:

تُحمص بذور حبّة البركة الجافة حتى تبدأ بالفرقعة داخل مقلاة التحميص، عندئذٍ تُوضع جانباً حتى تبرد. يُحمص السمسم الجاف حتى يبدأ بالفرقعة داخل مقلاة التحميص، يُرفع عن النَّار ويُترك جانباً حتى يبرد.

يُطحن كلٍ من السمسم المحمص وحبّة البركة المحمصة في مطحنةٍ خاصةٍ لذلك يُفضل الذهاب به متجرٍ متخصصٍ بطحنهما.

ينتج عن عملية الطحن عجينةٌ سوداء تُستخدم لصنع المغلي، حيث يغلى الماء في إبريق ويضاف إليه السُّكر حسب الرغبة ثم تضاف له من عجينة حبّة البركة مقدار أربع ملاعق كبيرة لكل لتر ماءٍ أو أكثر حسب الرغبة أيضاً ويُترك على النار ليغلي مجدداً. يُسكب في فناجين ويكون مشروباً ذا قوامٍ كثيفٍ.