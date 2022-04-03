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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر نبات القرنفل أحد أشهر النباتات التي تستخدم على نطاق واسع كنوع من البهارات التي لا تعزز الطعم فحسب، بل تزيد أيضا من قيمته الغذائية.

ويعرف القرنفل على مر العصور بخصائصه الطبية المذهلة، إذ يمكن أن يساعد في توفير الراحة من أمراض المعدة وكذلك آلام الأسنان والحنجرة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.

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القرنفل والماء الدافئ قبل النوم.. مفعول سحري يبحث عنه جميع الشباب (طريقة الاستخدام)

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أظهرت الدراسات أن الأوجينول الموجود في القرنفل يساعد في تخفيف التوتر وأمراض المعدة الشائعة، ويمكن أن يساعد في منع مرض باركنسون أيضا.

ويحتوي القرنفل على عناصر أساسية ضرورية للجسم مثل فيتامين E وفيتامين C وحمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين A والثيامين وفيتامين D وأحماض أوميغا 3 الدهنية، إلى جانب مركبات أخرى مضادة للالتهابات والبكتيريا.

ووفقا لما أفاد به الأطباء وخبراء التغذية، فإن أفضل طريقة لتناول القرنفل تكون من خلال وضع فصين منه بكوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك لأن تناول القرنفل ليلا يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل صحية عديدة مثل الإمساك وحموضة المعدة، كما أنه يحسن عملية الهضم.

ويحتوي القرنفل أيضا على مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للجراثيم، ويتضمن نوعا من الساليسيلات لذا يمكن أن يساعد في منع ظهور حب الشباب.

ويساعد إضافة القرنفل إلى الماء الدافئ في تخفيف آلام الأسنان، يمكنك أيضا وضع فص على أسنانك بالضبط حيث تشعر بالألم حتى تشعر بالراحة الفورية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد القرنفل في تسكين آلام والتهابات الحلق، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتعاش اليدين والقدمين تناول 1-2 فص قبل النوم للتخلص من المشكلة.

وأكد الأطباء أن تناول القرنفل يومياً يعزز المناعة بشكل مذهل، ويساعد أيضا في التخلص من السعال والعدوى الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والربو.

لذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإضافة القرنفل إلى النظام الغذائي لتعزيز صحة الجسم ومناعته ضد الأمراض المختلفة.

المصدر: وكالات + البيان