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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك العديد من الاشياء التي يكون لها كثر من استخدام والتي تفيدنا في صناعة بعض الخلاطات التي نستفيد منها فمن المعروف عن السيدات انهم يهتموا بمعرفه الخلاطات التي تساعدهم في نظافة منازلهم واي شيء جديد يفيد المنزل يهتمون به وبتجربته ومن طبع السيدات السماع الي تجارب الاخرين وتقليدهم للاستفادة من تجاربهمفالينا اليوم احد التجارب المفيدة فان الملح من المواد المتعارف عليها انها تستخدم في المطبخ ولكن توصل لبعض الاستخدامات الأخرى للملح وهي :

1) ان الملح يقيدنا بصورة كبيرة في التخلص من الحشرات التي تسيطر علي المنازل وتسبب العديد من المشكلات للأفراد المنزل مثل النمل والصراصير فيمكن رش الملح علي المناطق التي نعاني من ظهور الحشرات بها

2) انه يعمل علي نظافة الاواني الفضية واعادتها كما كانت في السابق من خلال وضع دقيق وخلال وملح والقيام بدعك الشيء الذي نريد نظافته فهو يغنينا عن استخدام منتجات النظافة باهظه الثمن

33) كما ان الملح يستخدم في نظافة الزجاج فيعمل علي اعطائه لمعان من خلال وضع الماء الساخن ببخاخة ونضيف عليه ملعقة من الملح ونقوم برش الزجاج

44) الكثير منا يهتم بنضارة البشرة وتقشيرها للإعادة الشباب لها فان الملح يدخل في عمليه التقشير فنضيف الملح بعد طحنه علي زيت زيتون او اي زيت نباتي متوافر لدينا ونقوم بدعك البشرة به فيعمل علي تقشيرها

55) فان الملح له فائدة كبيرة في تبيض الاسنان من خلال اضافة بيكربونات الصوديوم عليه مع الماء الساخن ونقوم بوضع هذا الخليط علي فرشاة الاسنان ونقوم بدعك الاسنان به ولا يجب في الافراط في استخدامه حتي لانضر اللثة . تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: لن تتخيل ماذا يفعل رش الملح على باب المنزل .؟!! انها ليست خرافات.. اكتشف السر لأول مرة !! على عكس المتوقع عنها.. 7 أطعمة تصيبك بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لديك فاكهة معروفة تخفض نسبة الكوليسترول الضار والجلوكوز وتحمي القلب .. تعرف عليها بدون تأخير بهارات في طعامك قد ترفع "ضغط الدم" وتزيد فرص إصابتك بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.. ستنصدم عند معرفة رقم3 تعرف على قيمة الجوائز المالية لكأس العالم في قطر متسولة في السعودية تحمل مبلغاً ضخماً!.. فيديو صادم يهز المملكة والسلطات تتحرك بشكل عاجل فاكهة معروفة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل حير الكثير من الاطباء (تعرف عليها الآن) انتبه.. 5 علامات تحذيرية لجلطات الدم يجب ألا تتجاهلها أبدا احترس.. منتج التنظيف الشائع هذا يضر بصحة كبدك كثيرا وداعًا لمشاكل الشعر المزعجة.. وصفة سحرية تعطي نتائج مذهلة (إليكم طريقة التحضير البسيطة) عاجل : أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي أعشاب سحرية تُنشط عمل البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض سكر الدم المفاجئ ودهون الكولسترول الضار بالجسم .. تعرف عليها الآن طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بدون ماكينة و احلي من المحلات تعرف على أطول وأقصر البلاد صياما في رمضان.. وكم ساعة يصوم المصريون؟ "اركض برجلك".. تعرّف على الفهم الصحيح لهذه الآية القرآنية

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