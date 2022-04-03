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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعض الأطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن القوية التي يطلق عليها في كثير من الأحيان أطعمة خارقة. ثبت أن أحد هذه الأطعمة يساعد في العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر بما في ذلك خفض الكوليسترول وضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتعديل الأنسولين وحماية القلب.

تزعم دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن الفراولة هي المفتاح لتعزيز طول العمر.

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فاكهة معروفة تخفض نسبة الكوليسترول الضار والجلوكوز وتحمي القلب .. تعرف عليها بدون تأخير

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تساعد الفاكهة اللذيذة في عدد من الشروط الأساسية التي يمكن أن تعيق طول العمر.

وتشمل هذه خفض الكوليسترول وضغط الدم والوقاية من السرطان.

كشف الباحثون أن إضافة الفراولة إلى الوجبات الغذائية يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين ، الذين يعانون من السمنة أو لديهم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، والمعروف باسم الكوليسترول "الضار".

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - عامل خطر رئيسي في استقلاب القلب - هو مادة شمعية يمكن أن تصب شرايينك وتجويع قلبك من الأكسجين.

في التجربة ، تلقى 33 بالغًا كمية يومية خاضعة للرقابة من مسحوق الفراولة تعادل حصة واحدة ، أو حصتين ونصف من الفراولة لكل منهما.

في نهاية التجربة ، وجد أن ما يعادل حصتين ونصف اليوم من الفراولة يحسن بشكل كبير من مخاطر استقلاب القلب في هذه المجموعة السكانية "المعرضة للخطر" عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة - بشكل رئيسي من خلال تحسين مقاومة الأنسولين و ملامح الجسيمات الدهنية.

وتعليقًا على النتائج ، قالت الدكتورة إيما ديربيشاير ، أخصائية التغذية في الصحة العامة ومستشارة شركة British Summer Fruits: "هذه نتائج مثيرة للاهتمام حقًا.

يعاني حوالي 7.6 مليون شخص في المملكة المتحدة حاليًا من أمراض القلب والدورة الدموية.

"نحن نعلم أن الحياة الصحية ، التي تشمل الأكل الصحي ، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، ومنع زيادة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري."

تشير الدراسات إلى أن الفراولة قد تمنع بعض أنواع السرطان.

يُعتقد أن التأثير الوقائي يرجع إلى مزيج من مادة البوليفينول بما في ذلك حمض الإيلاجيك والإيلاجيتانين ، والتي يبدو أنها توقف نمو الخلايا السرطانية في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

يبدو أن تناول الفراولة يبطئ من هضم الجلوكوز ويقلل من استخدام الأنسولين ، خاصة عندما يتم تناولها مع وجبة غنية بالكربوهيدرات.

كما أن الفراولة مليئة بالفيتامينات والألياف ومستويات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول.

وأضاف الموقع الصحي: "الفراولة غذاء خالي من الصوديوم والدهون والكولسترول ومنخفض السعرات الحرارية.

إنها من بين أفضل 20 فاكهة من حيث القدرة المضادة للأكسدة ومصدر جيد للمنغنيز والبوتاسيوم.

"حصة واحدة فقط توفر فيتامين سي أكثر من البرتقال."

المصدر: إكس بريس