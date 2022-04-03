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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في العادة تعتبر التوابل مفيدة للإنسان؛ وتقدم له العديد من الفوائد الصحية؛ مثل: مساعدتها للجهاز الهضمي علي القيام بعمله؛ فهي تنشط المعدة؛ وتنشط إنزيمات الهضم. كما أن لها دورا في ضبط المزاج وتحسينه. وفوائد أخري كثيرة..

ورغم ذلك فإن للتوابل أضرارا علي صحة الإنسان؛ خاصة في حالة الإسراف في استخدامها. ومنها ما قد يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم؛ مما يزيد فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والأمراض القلبية.. لذا ننصحك أن تتجنبها قدر الإمكان؛ من هذه التوابل ما يلي:

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بهارات في طعامك قد ترفع "ضغط الدم" وتزيد فرص إصابتك بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.. ستنصدم عند معرفة رقم3

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1 : الملح.. لإنه يرفع نسبة الصوديوم بالدم؛ مما يقلل من قدرة الكليتين علي التخلص من الماء فتتراكم في الجسم؛ وبالتالي يزداد الضغط علي الأوعية الدموية؛ فيرتفع ضغط الدم.

2 : الكركم.. له دور فعال في رفع ضغط الدم؛ لذا يحذر علي من يتناولون أدوية الضغط المنخفض من تناوله؛ إذ قد يؤدي هذا إلي رفع ضغط الدم لمستويات عالية خطرة..

3 : الشطة أو مسحوق الفلفل الحار.. فهي ترفع ضغط الدم بشكل مؤقت. لذا ننصح مرضي الضغط المرتفع بعدم تناولها.

4 : الزنجبيل.. إذا كنت تتناول أدوية الضغط المرتفع؛ فلا تتناول الزنجبيل علي الطعام؛ لأنه معروف بقدرته علي خفض مستوي ضغط الدم. كما إن الإفراط في تناول الزنجبيل يؤدي إلي خلل وعدم انتظام في ضربات القلب ..



المصدر: موقع الكونسلتو