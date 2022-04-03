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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد تنظيف المنزل من الأمور الضرورية، للحفاظ على المنزل منظم وخال من الأوساخ، ولكن هناك بعض المنتجات التي نستخدمها لمساعدتنا في هذه المهمة تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

لذا نذكر لكم منتج تنظيف شائع يسبب تلفًا خطيرًا في الكبد، وما الذي يجب استخدامه بدلاً من ذلك للحصول على أفضل منتجات التنظيف وأكثرها أمانًا، وفق لموقع "bestlifeonline".

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احترس.. منتج التنظيف الشائع هذا يضر بصحة كبدك كثيرا

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إن منظفات السجاد والمفروشات يمكن أن تعرض صحة الكبد للخطر بسبب عديد من مكوناته، إذ يمكن أن تحتوي على البيركلورو إيثيلين (المستخدم في التنظيف الجاف) والنفثالين وهيدروكسيد الأمونيوم".

ويشير الخبراء أن الأبخرة المنبعثة من هذه المنتجات يمكن أن تسبب السرطان وتلف الكبد، وهذه المواد الكيميائية شائعة أيضًا في أقمشة التنظيف الجاف ومنتجات إزالة الشحوم، كما تحذر وكالة حماية البيئة.

إضافة إلى ذلك، في بعض الأوقات، يشعر الأطفال الصغار بالعواقب الصحية المترتبة على منظفات السجاد والمفروشات، وذلك بسبب الأبخرة السامة، وخاصة النفثالين (مادة مسرطنة) ، تشكل خطورة خاصة على الأطفال الذين يلعبون على السجاد بعد تنظيفه.

- ابحث عن هذه الأعراض الأخرى:

من المتعارف عليه أيضا، أن منظفات السجاد والمفروشات تسبب أعراضًا إضافية، بما في ذلك الشعور بالدوخة، والنعاس، والغثيان، وفقدان الشهية والارتباك.

وتضيف وكالة حماية البيئة أن التعرض لمستويات عالية من الاستنشاق لرابع كلورو الإيثيلين، يسبب أيضًا مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي، وتهيجًا في العينين، وخللًا في وظائف الكلى، وتأثيرات عصبية بما في ذلك تغيرات المزاج والسلوك، فضلا عن ذلك، الشعور بالدوخة، والصداع، وفقدان الوعي.

كما إن الآثار الأولية للتعرض للاستنشاق المزمن (طويل الأمد) هي آثار عصبية، إذ يتسبب التعرض (لرباعي كلورو الإيثيلين) أيضًا في آثار ضارة في الكلى والكبد والجهاز المناعي والجهاز الدموي، وعلى النمو والتكاثر.

- بدائل آمنة:

هناك عدة بدائل للمنظفات الكيماوية القاسية والتي تساعدك على إزالة بقع السجاد أو الأثاث دون التعرض للمخاطر الصحية، على سبيل المثال،

يوفر التنظيف بالبخار بديلاً غير سام، هذه طريقة قوية وغير سامة لتنظيف وتعقيم الأسطح في جميع أنحاء منزلك.

وذلك لأن التنظيف بالبخار هو أنه يستبدل الحرارة بشكل فعال بالمواد الكيميائية، عند استخدامه بشكل صحيح، يمكن للبخار أن يقتل بسرعة 99.99 ℅ من الجراثيم والبكتيريا، ما يجعله آمنًا وصحيًا وصديقًا للبيئة.

إذا لم تكن تتمكن من شراء منظفًا بالبخار، يمكنك استئجاره من متجر سلع منزلية قريب منك.

- الاحتياطات اللازمة عند استخدام المنظفات الكيميائية:

إذا اخترت منظفًا كيميائيًا للسجاد المفروشات، فمن الضروري اتخاذ الاحتياطات المناسبة، ويشمل ذلك إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن المنطقة، وارتداء القفازات لتجنب الاتصال المباشر بالجلد، وإعادة غلق حاوية محلول التنظيف فورًا بعد الاستخدام.

من الاحتياطات الأخرى، هي الانتظار بعض الوقت للدخول إلى الغرفة حتى تزول الأبخرة، لذا، ينصح باستخدم هذه المنتجات في مناطق جيدة التهوية وحاول ألا تتنفس الأبخرة، يمكن أن يساعد ارتداء القناع أثناء التنظيف أيضًا في الوقاية من المرض.

من الضروري استشارة الطبيب المختص على الفور في حالة التعرض لهذا النوع من المنظفات الكيميائية دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة، أو إذا كنت تعاني من الأعراض المذكورة أعلاه.