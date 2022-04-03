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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مشاكل الشعر مزعجة، وتشمل قشرة الرأس، وتساقط الشعر، والشعر الجاف، والأطراف المتقصفة، والشعر الباهت، نشعر غالبًا بالعجز لفعل أي شيء حيالها، الأسباب الرئيسية لذلك هي الكسل وقلة المعرفة بالعلاجات، ووفقا لأخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا ، فأن هناك طريقة تقليدية يمكن لأي شخص يعاني من مشاكل الشعر أن يجربها في المنزل ويقلل من تلف الشعر، وتزييت الشعر هو حل سهل وفعال لجميع المشاكل المتعلقة بالشعر، لكن المفتاح هنا هو إضافة بذور الحلبة وأوراق الكاري مع زيت الخردل، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إليك ما عليك القيام به:



- يسخن زيت الخردل في مقلاة

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وداعًا لمشاكل الشعر المزعجة.. وصفة سحرية تعطي نتائج مذهلة (إليكم طريقة التحضير البسيطة)

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- ثم أضيفي أوراق الكاري وبذور الحلبة في الزيت.

- دع الخليط ينقع لمدة 10 دقائق على نار هادئة، سيتحول كلا المكونين إلى اللون البني الداكن ، لا تقلق.

- انتظر حتى يبرد الخليط.

- صفي الزيت لضمان عدم ترك بذور أو أوراق فيه.

أصبح زيت شعرك الآن جاهزًا للاستخدام ويمكنك تطبيق هذا الزيت مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ولكن كيف يعمل هذا الزيت لتسريع نمو الشعر أو منع المزيد من تلف الشعر؟ أوضحت أخصائية التغذية فوائد بذور الحلبة وأوراق الكاري لصحة الشعر.

- بذور الحلبة غنية بمركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للأكسدة وتعالج فروة الرأس وتمنع بصيلات الشعر من التلف.

- تعتبر أوراق الكاري مصدرًا جيدًا للأحماض الأمينية الضرورية لنمو الشعر والحفاظ على صحته العامة كما أن لها خصائص مضادة للأكسدة تمنع فروة الرأس من تراكم البصيلات الميتة.