نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بدون ماكينة و احلي من المحلات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد بسكوت العيد من المخبوزات التي تحرص الكثير من العائلات على تحضيرها لعيد الفطر. إنه أيضًا أحد المخبوزات المفضلة للأطفال والكبار ، ويتم تقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب. بدلاً من شراء ملفات تعريف الارتباط الجاهزة ، يمكنك عمل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك في المنزل باستخدام مكونات غير مكلفة. البسكويت والمخبوزات على وجه الخصوص غالية الثمن ، ومن خلال المقال سنتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت عيد الفطر بالزبدة بدون ماكنية وطعمه أحلى مما هو جاهز.

اولا المقادير

كيلو واحد من دقيق الكيك والبسكويت.

نصف كيلو زبدة باردة غير مملحة.

3 أكواب سكر بودرة (400 جم).

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا (8 جرام).

كوب واحد من الحليب بدرجة حرارة الغرفة (200 جم).

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر (10 جرام).

1 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال (3 جرام).

طريقة التحضير

ضعي نصف رطل من الزبدة الباردة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة في خلاط كهربائي واضربوا بسرعة عالية حتى يتحقق قوام كريم خفيف.

بعد ذلك نضيف البيض تدريجياً مع الاستمرار في الخفق ، ثم نضيف ملعقة قهوة برائحة الفانيليا والبرتقال ونخفق لمدة دقيقة.

بعد ذلك ، أضيفي الحليب تدريجيًا إلى الخليط واخلطيهم ، ثم أضيفي الدقيق المخلوط إلى الخميرة الكيميائية واخلطيهم لمدة دقيقتين دون تلوث المكونات.

ثم نضع كمية معينة من العجين في كيس معجنات كوكي خاص.

ثم استخدمنا أصابع متوسطة لتشكيل العجينة في صينية مدهونة قليلاً بالزيت ، مع مراعاة أن الصينية في مكان بارد.

ضعي البسكويت في الفرن المسخن مسبقًا واخبزيها على حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة ، حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا فاتحًا.

نخرج الصينية من الفرن ونبرد تماما ، ثم نضعها على طبق ونقدمها مع الشاي أو الحليب لألف غرض من أغراض الصحة والعافية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أعشاب سحرية تُنشط عمل البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض سكر الدم المفاجئ ودهون الكولسترول الضار بالجسم .. تعرف عليها الآن

طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بدون ماكينة و احلي من المحلات

تعرف على أطول وأقصر البلاد صياما في رمضان.. وكم ساعة يصوم المصريون؟

"اركض برجلك".. تعرّف على الفهم الصحيح لهذه الآية القرآنية

طبيب واستشاري سعودي: في حال هبوط سكر الصائم لهذا المستوى يجب الإفطار فوراً

هل لاحظت هذه العلامات على جلدك.. اتصل بالطبيب فورا فهي دليل على ارتفاع الكوليسترول السيء وأنت لا تعلم

قشور هذه الفاكهة علاج طبيعي مذهل لتبييض الأسنان .. لا ترميها بعد اليوم

مشهد مؤثر لم يُرَاه المسلمون منذ أكثر من عامين.. شاهد ماذا يحدث في صحن المطاف بالمسجد الحرام

الفنانة صابرين.. أول ضحايا برنامج رامز جلال .. شاهد ردة فعلها بعدما اكتشفت المقلب

3 علامات على اصابع قدميك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. لا تتجاهلها

استيقاظك في الصباح وأنت على هذه الحالة مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 (لا تتجاهلها)

عادات خاطئة في رمضان يقوم بها الكثيرون من الناس وتسبب بمشاكل صحية خطيرة!.. تنجبها فورا

مشروب بسيط يخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع أذهل الأطباء

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل والرئتين والقلب والعينين والأوعية الدموية... تعرف على الأسباب