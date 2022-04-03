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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد غدٍ السبت يحل أول أيام شهر رمضان الكريم وفقا للحسابات الفلكية، ومع حلول الشهر الكريم يبحث المسلمون عن عدد ساعات الصيام ويبدأ الحديث عنها.

وتتفاوت عدد ساعات الصيام من بلد لآخر بحسب الموقع الجغرافي، فكلما اتجهنا نحو شمال الكرة الأرضية تطول ساعات النهار، في حين تقل كلما اقتربنا من القطب الجنوبي.

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تعرف على أطول وأقصر البلاد صياما في رمضان.. وكم ساعة يصوم المصريون؟

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وفي الإطار نستعرض لكم، أطول وأقصر عدد ساعات الصيام، وفق لما ورد في موقع "thenationalnews".

أقصر دولة في عدد ساعات الصيام:

ترتبط نيوزيلندا والأرجنتين وجنوب إفريقيا بأقصر فترة صيام بين 11 و12 ساعة خلال الشهر.

- أطول صيام في رمضان 2022:

سيكون نصيب المسلمين المقيمين في ريكيافيك عاصمة آيسلندا هذا العام أطول ساعات تصل إلى 16 ساعة و50 دقيقة صيام.

عدد ساعات الصيام في مصر

ووفقا للحسابات الفلكية وإمساكية الشهر الكريم، تبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الأول للشهر الكريم حوالي 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تصل مدة الصوم في آخر يوم رمضان لـ 15 ساعة و15 دقيقة.

ووفقا للمواعيد المعلنة من معهد الفلك، فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، وينتهي يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبلة، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن رؤية هلال شهر رمضان في حفل رسمي وشعبي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، عقب غروب شمس يوم الجمعة الأول من أبريل 2022، الـ 29 من شعبان 1433هجرية.