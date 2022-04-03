نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "اركض برجلك".. تعرّف على الفهم الصحيح لهذه الآية القرآنية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أعشاب سحرية تُنشط عمل البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض سكر الدم المفاجئ ودهون الكولسترول الضار بالجسم .. تعرف عليها الآن

طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش بدون ماكينة و احلي من المحلات

تعرف على أطول وأقصر البلاد صياما في رمضان.. وكم ساعة يصوم المصريون؟

"اركض برجلك".. تعرّف على الفهم الصحيح لهذه الآية القرآنية

طبيب واستشاري سعودي: في حال هبوط سكر الصائم لهذا المستوى يجب الإفطار فوراً

هل لاحظت هذه العلامات على جلدك.. اتصل بالطبيب فورا فهي دليل على ارتفاع الكوليسترول السيء وأنت لا تعلم

قشور هذه الفاكهة علاج طبيعي مذهل لتبييض الأسنان .. لا ترميها بعد اليوم

مشهد مؤثر لم يُرَاه المسلمون منذ أكثر من عامين.. شاهد ماذا يحدث في صحن المطاف بالمسجد الحرام

الفنانة صابرين.. أول ضحايا برنامج رامز جلال .. شاهد ردة فعلها بعدما اكتشفت المقلب

3 علامات على اصابع قدميك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. لا تتجاهلها

استيقاظك في الصباح وأنت على هذه الحالة مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 (لا تتجاهلها)

عادات خاطئة في رمضان يقوم بها الكثيرون من الناس وتسبب بمشاكل صحية خطيرة!.. تنجبها فورا

مشروب بسيط يخفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع أذهل الأطباء

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل والرئتين والقلب والعينين والأوعية الدموية... تعرف على الأسباب

ففي الآية الـ 41 من سورة "ص" يقول الله تبارك وتعالى "ٱرۡكُضۡ بِرِجۡلِكَۖ هَـٰذَا مُغۡتَسَلُۢ بَارِدࣱ وَشَرَابࣱ"، يظن بعض الناس أن معنى "الركض" في الآية أي "الجري" والصواب أن معناه أن يضرب "الأرض برجله، وذلك أن نبي ﷲ أيوب قد أنعم الله عليه بالصحة التامة والمال الوفير والولد والسعة، فسلب كل ذلك، حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة إلا وفيه آفة، ومات أولاده وتلف ماله، ومكث ثماني عشرة سنة على ذلك، فدعا ﷲ، فأمره الله أن يضرب الأرض برجله، فينبع الماء، ويغتسل منه، فرفع ما به من ضر ؛ شفى بدنه وأحيا أولاده ومثلهم معهم وأغناه برحمته وفضله، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.